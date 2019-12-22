Büyük derbide kanarya kartalı yuttu

Ülker Stadyumu'nda oynanan dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Maç Fenerbahçe'nin 3-1 yapmasıyla sona erdi.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan, Tolga, Deniz, Kruse, Vedat

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Lens, Caner Erkin, Burak

Canlı Anlatım

90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi.

Oyuncu Değişikliği 89' Fenerbahçe'de Ozan Tufan çıktı yerine Zanka girdi.Ozan Tufan - Zanka

Oyuncu Değişikliği 86' Beşiktaş'ta da Burak Yılmaz yerini Umut Nayir'e bıraktı.

85' Fenerbahçe'de Max Kruse çıktı yerine Tolgay Arslan girdi.Max Kruse - Tolgay Arslan

Pozisyon 80' Tolga'nın sağ kanattan yaptığı ortası kaleye yöneldi, kaleci Karius parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Sarı Kart 78' Hava topu mücadelesinde Burak Yılmaz'a faul yapan Serdar Aziz sarı kart gördü.Sarı Kart - Serdar Aziz

Sarı Kart 76' Topsuz alanda Ozan Tufan'a müdahalede bulunan Elneny sarı kart gördü.

74' Fenerbahçe'de Deniz Türüç çıktı yerine Ferdi girdi.Deniz Türüc - Ferdi Kadioglu

Pozisyon 69' N'Koudou'nun ortasında ceza sahasının uzak köşesinde topla buluşan Burak'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

Pozisyon 66' Fenerbahçe'nin hızlı atağında Deniz Türüç ceza sahasına girmeden falsolu şutunu çekti kaleci Karius parmak uçlarıyla son anda kornere çeldi.

Pozisyon 65' Beşiktaş 2. golü buldu ama Burak Yılmaz'ın ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Oyuncu Değişikliği 63' Beşiktaş'ta Rebocho çıktı yerine N'Koudou oyuna dahil oldu.

58' GOL! Isla sağdan ceza sahasına girdi. Yerden kestiği topu ön direkte Vedat Muriqi kaleci Karius'un ayakları altından ağlara yuvarladı.Gol - Vedat Muriqi

Pozisyon 55' Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı! Caner'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, çalımlayıp boş kaleye atmak istedi. Ama kaleci Altay ayağıyla önledi.

Pozisyon 53' Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

49' Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı! Yine Caner'in ortasında Vedat Muriqi rakibinden önce tehlikeyi uzaklaştırdı.

Pozisyon 48' Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in ortasında Elneny'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

Oyuncu Değişikliği 46' Beşiktaş'ta ikinci yarıda Diaby'nin yerine Adem Ljajic görev yapacak.

46' Hakem ikinci yarının ilk düdüğünü çaldı

40' Kaleci Altay kale vuruşu esnasında topu yere bıraktıktan sonra Burak'ın baskısını görünce yeniden eliyle tuttuğu için, siyah-beyazlılar çift vuruş kazandı.

38' Dirar'dan sıyrılan Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi, ortasında topa kimse dokunamayınca top ters kanattan taça çıktı.

Sarı Kart 36' Serbest vuruş öncesi topa dokunan Deniz Türüç sarı kart gördü.Sarı Kart - Deniz Türüc

Sarı Kart 33' Golün ardından hakeme itirazlarda bulunan Caner Erkin sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin

Ev Sahibi Golü 32' GOL! Diaby'nin kaptırdığı topun ardından yaklaşık 30 metreden müthiş vuran Ozan'ın şutuna Karius uzansa da yetişemedi.Gol - Ozan Tufan

Sarı Kart 30' Ozan Tufan'a arkadan sert bir müdahale yapan Lens sarı kart gördü.Sarı Kart - Jeremain Lens

Pozisyon 29' Muriqi ceza sahasına sağ kanattan girerek şutunu çekti ancak top kaleye paralel şekilde auta çıktı.

Pozisyon 27' Beşiktaş'ta savunma arkasında sarkan Diaby kaleciyle karşı karşıya kaldı ama öncesinde ofsayt bayrağı havada...

Ev Sahibi Golü 23' Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

23 Penaltıda topun başına geçen Kruse topu ve kaleci Karius'u ayrı köşelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi

21' Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonu VAR ekranında inceledi ve Rebocho'nun ceza alanında topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararını verdi!

Pozisyon 19' Fenerbahçe penaltı bekliyor, VAR odasında pozisyon inceleniyor!

16' Şu ana kadar Fenerbahçe'nin %69'luk topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

Pozisyon 12' Tolga Ciğerci'nin sol kanattan ortasında kaleci Karius çıktı ve aldı topu.

Pozisyon 11' Deniz'in ortasında hava topu mücadelesinde kaleci Karius'a faul yapıldı.

Pozisyon 10' Fenerbahçe'nin baskısı sürüyor. Ev sahibi ekip sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başında Deniz Türüç.

Pozisyon 8' Fenerbahçe etkili geldi! Isla'nın sağ kanattan ortasında Muriqi'yi aşan topta Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 5' Kullanılan köşe vuruşunda Tolga Ciğerci topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 4' Lens sağ kanattan ceza sahasına girmek istedi ancak Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

Pozisyon 3' Fenerbahçe derbiye baskılı başlayan taraf.

Pozisyon 2' Maçın ilk tehlikeli atağı Fenerbahçe'den! Ceza yayı üstünden Tolga Ciğerci'nin falsolu şutunu kaleci Karius köşeden mükemmel çıkardı.

Maç Başladı 1' Hakem düdüğü çaldı ve dev derbi başladı

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