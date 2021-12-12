Büyük skandal! Hastane yönetimi 'cenazeler karıştı' diyerek kendini savundu, hasta yakınları sinir krizi geçirdi Akıl almaz olay Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Vefat etti denilen hasta için daha sonra sağ açıklaması yapıldı. Fakat bir süre sonra aynı hastanın yeniden vefat haberi verildi. Yaşanan skandal cenazelerin karıştığı söylenerek toparlanmaya çalışıldı.

1 5 Olay, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 50 gündür yoğun bakım ünitesinde olan Cemile A'nın 11 Aralık Cumartesi günü hayatını kaybettiği, hasta yakınlarına bildirildi.