Büyük skandal! Hastane yönetimi 'cenazeler karıştı' diyerek kendini savundu, hasta yakınları sinir krizi geçirdi
Büyük skandal! Hastane yönetimi 'cenazeler karıştı' diyerek kendini savundu, hasta yakınları sinir krizi geçirdi
Akıl almaz olay Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Vefat etti denilen hasta için daha sonra sağ açıklaması yapıldı. Fakat bir süre sonra aynı hastanın yeniden vefat haberi verildi. Yaşanan skandal cenazelerin karıştığı söylenerek toparlanmaya çalışıldı.