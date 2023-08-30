Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle devletin zirvesi Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere ne yazdığı ise merak edildi. tüm detaylar haberimizde.

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Büyük Zaferin 101. yılında devletin zirvesi Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Yüzyılı vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümü için Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kuvvet komutanları ile yüksek yargı üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Aslanlı yoldan yürüdükten sonra Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Anıtkabir Özerl Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Aziz Atatürk; Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı ifadesi ile tarif ettiğiniz Büyük Zaferin 101'inci sene-i devriyesine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan bugün de zatıalinizi silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin muhterem üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu devlet-millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz. Ülkemizi hedefleri, milletimizi de asırlık hayalleri ile buluşturuncaya kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

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