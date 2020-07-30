Büyükçekmece'de kan donduran kadın cinayeti!

Acı olay dün 23.00 sıralarında Büyükçekmece'de yaşandı. 33 yaşındaki Derya Aslan, 15 yıl önce Sami Aslan ile mutlu bir şekilde evlendi. Bu evliliklerinden biri erkek 2 çocukları oldu. Ailesinin anlattığına göre, evliliği boyunca şiddet gören genç kadın zaman zaman boşanmak istese de çocukları için evliliğini devam ettirdi.Fakat şiddet sona ermeyince boşanmaya kesin karar veren iki çocuk annesi kadın, yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına geri döndü. Genç kadın, kocasının yanındaki çocuklarını bu süre içinde hiç göremedi.

BARIŞALIM DEMİŞTİ, BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Kendi otomobiliyle dün akşam eşinin yaşadığı eve gelen 33 yaşındaki Sami Aslan, barışmak istediğini belirtti. Uzun süredir çocuklarının hasretiyle yanıp tutuşan kadın, çocuklarını görmek isteyince bu teklifi kabul ederek ,boşanmak istediği eşiyle birlikte evden çıktı. Sami Aslan, eşini Büyükçekmece'de boş bir araziye götürdü. Burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Sami Aslan daha sonra genç kadının ağabeyini arayarak, soğukkanlılıkla; "Gelin cesedinizi alın" dedi. Büyük şok yaşayan aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

" ÖLDÜRMEYE DEĞER MİYDİ?"

Gözyaşları içinde katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Öldürmeye değer miydi? Daha 33 yaşında, bunu hangi ülke hangi millet kabul ediyor. Bütün dünyaya soruyorum. Suçu kadın olmak mı suçu anne olmak mı? Ölümü mü hak ediyor" diye konuştu. Abla Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki "Gelin cesedinizi alın". Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARI İÇİN GİTTİ ÖLÜM HABERİ GELDİ "

Öldürülen genç kadının annesi Müşerref Akın ise "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatırı için 'gideyim' dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" şeklinde konuştu.

Polis kaçan saldırganın yakalanması geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.