Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti

İstanbul Büyükçekmece'de sahibinden kaçtığı öne sürülen bir maymun mahalleyi birbirine kattı. Biri 81 yaşındaki kanser hastası olmak üzere toplamda 3 kişiyi yaraladı. Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı.

YAYINLAMA
Google News
Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti

Büyükçekmece'de sahibinden kaçtığı iddia edilen bir maymun 3 kişiye saldırdı.

Olay, İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde bakılan maymun sahibinin elinden kaçıp sokakta başı boş dolaşmaya başladı. Bir binaya çıkan maymun ilk önce üst kattaki vatandaşların evine girdi. Ardından maymun alt katta oturan 81 yaşındaki kanser hastası Memnune Saygı'nın evine girdi.

Maymun yaşlı kadına bahçede saldırıp ısırdı. Hastanelik olan kadının polise şikayetçi olacağı da öğrenildi. Öte yandan, saldırı sonrası kaçan maymunun sokağa gelip tekrar maymununu aldığı da öğrenildi.

Polis olayla ilgili maymunu ve sahibini arama çalışmalarına başladı.

"ARKAMDAN SALDIRDI"

Saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Memnune Saygı, "Evimin bahçesinde oturuyordum. Her yer de kapalıydı. Merdivenin üzerinden atladı. Arkamdan saldırdı. Zaten fazla yürüyemiyorum denge kaybım var. Elimin üzerinden ısırdığını hissettim. Baş tarafımı o mu ısırdı düştüm bir yere mi vurdum onu da bilmiyorum. Sahibinden şikayetçiyim" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Yaşlı kadının kızı Nilgül Saygı, "Annem kemoterapi hastası. Komşusu da kendisine yardım ederken maymun tarafından ısırıldı. Biz şikayetçiyiz. Bildiğim kadar kişiler tespit edildi. Annemin sağlığının yerine gelmesini mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sokaklarda o hayvanın gezmesine izin verenler suçlu. Sanırım bir haftadır geziyormuş. Önce üst kattaki komşuların evlerini talan ettikten sonra çocuklar korkuyla balkona kapatıyorlar. Balkondan aşağıya önce anneme saldırıyor. Annemi kurtarmak isteyen komşusuna da saldırıyor. O da başka bir hastane de şimdi tedavi görüyor" diye konuştu.

Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti!

Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti!

Büyükçekmece'de maymun kabusu! Sahibinden kaçtı, 3 kişiyi yaraladı! Polis harekete geçti!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Trafikte kabus dolu anlar! Makarna yüklü tır yan yatarak devrildi!
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Talihsiz adamın feci sonu! Apartın çatı katından aşağı çakıldı!
Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı: Evinde doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu
Apartmana yayılan koku dehşeti ortaya çıkardı: Evinde doğalgaz borusuna asılı vaziyette bulundu
AFAD duyurdu: Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Konya'nın Kulu ilçesinde deprem meydana geldi
Son Haberler
Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?
Yurt başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır? Şartları nelerdir?
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
Milyonları İlgilendiren Son Dakika Açıklaması! Siz de Ek MTV Ödemeyecekler Listesinde Olabilirsiniz. İşte Merakla Beklenen Kritik Liste..
Oyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
Oyun oynarken buldukları para ve döviz dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
İBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştı
İBB'ye köpek soruşturması, Murat Ongun'un köpeği personelleri ısırmıştı
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Ruhsatname yenileme süresi 1 yıl uzatıldı!
Ruhsatname yenileme süresi 1 yıl uzatıldı!
Çok Okunanlar
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Gram, Çeyrek altın ne kadar? 29 Ağustos güncel altın fiyatları
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
Sıcaktan bunalanlara müjde! Bu gün hava nasıl olacak? 29 Ağustos Salı hava durumu
ŞOK Market'ten uygun fiyatlara 2023 okul malzemesi kampanyası! 30 Eylül'e kadar geçerli, İşte o ürünler
ŞOK Market'ten uygun fiyatlara 2023 okul malzemesi kampanyası! 30 Eylül'e kadar geçerli, İşte o ürünler
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Evinde eşiyle yakaladığı adamı öldürmüştü, Mahkeme kararını verdi
Artvin’de kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
Artvin’de kahreden olay! 7 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
Bu nasıl zihniyet? Korna çaldığı köpek yoldan çekilmeyince, ezip geçti!
Bu nasıl zihniyet? Korna çaldığı köpek yoldan çekilmeyince, ezip geçti!
Yorumlananlar
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
CHP'li Başkan aranıyordu! Yangın söndü Pilavcı Başkan döndü!
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
Zehri insanı bile saniyeler içinde öldürüyor! Argiope Lobata bu kez Gümüşhane'de ortaya çıktı
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
5 Eylül son gün! Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacaklar dikkat! Ödemelerinizi ücretsiz yapabilirsiniz!
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.
Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.