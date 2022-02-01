Büyükelçilerle görüşen Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı için destek mi arıyor? Bu kez de ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake görüştü!

İstanbul'da kar felaketinin yaşandığı gün Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de lüks bir restoranda yemek yerken görüntülenen ve tepkilerin odağında yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine bir büyükelçi ile görüştü.

ÖZEL GÖRÜŞME

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake ile Saraçhane'deki makam odasında görüştü.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu'nun Askıda Fatura uygulaması hakkında Flake'e bilgi verdiği belirtildi.

ADAYLIK İÇİN DESTEK Mİ ARIYOR?

İmamoğlu'nun yaptığı bu görüşmeler "Cumhurbaşkanı adaylığı için dış ülkelerden destek mi arıyor?" sorusunu akıllara getirirken partisinin bu görüşmeden haberi olup olmadığı ise bilinmiyor. Öte yandan siyaset kulislerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı istediği için destek aradığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'daki kar yağışının artışıyla yolda kalan vatandaşlar, çileden çıkarırken sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafları yayılmıştı.

BALIKÇIDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

CHP'li isimler fotoğrafın eski olduğunu öne sürerek İmamoğlu'nu aklama yarışına girerken gazeteci Murat Ağırel'in ulaştığı Ekrem İmamoğlu balıkçıda olduğunu doğruladı.

"1 SAATLİK YEMEK MOLAMIN NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR"

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündem değiştirme çabalarına girişerek," 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

"BİR VAKİT DİLİMİNİ AYIRIP ORAYA GİTTİM"

AKOM'da yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer'de bir balık restoranında yaklaşık 2,5 saat yemek yemesine ilişkin olarak," Biz yaklaşık 20-25 gün önce böyle bir buluşma gününü netleştirmiştik. Sayın büyükelçi kara rağmen verdiği söz gereği bir gün önce Ankara’dan kalkıp İstanbul’a gelmiştir. Gün boyu yaptığım çalışmalardan sonra bir vakit dilimini ayırıp oraya gittim. Sohbet ettik, yemeği konuştuk, ülkemizi konuştuk, ülkemizle İngiltere arasındaki ilişkiler üzerine sohbet ettik. Yani bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri veya başkonsoloslarıyla kurduğu ilişki görevidir ve sorumluluğudur. Bunu da layıkıyla yerine getiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.