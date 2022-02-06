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Büyükelçilik kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Eski büyükelçilik çalışanı tutuklandı!

Tayland'daki Avustralya Büyükelçiliği'nin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Gizli kamera tuvalete giden bir kadın çalışanın yerde hafıza kartı bulmasıyla ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, emniyet eski bir büyükelçilik çalışanının tutuklandığı bilgisini verdi.

Büyükelçilik kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Eski büyükelçilik çalışanı tutuklandı!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Avustralya Büyükelçiliği'nde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Büyükelçiliğin kadınlar tuvaletine gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtilirken kameraların tuvalete giren bir kadının zeminde hafıza kartı bulmasıyla tespit edildiği belirtildi.

Büyükelçilik kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Eski büyükelçilik çalışanı tutuklandı!

ESKİ BÜYÜKELÇİLİK ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şu an için kameraların ne kadar süredir tuvalette olduğu ve kimler tarafından kayıt altına alınarak mahremiyet ihlali yaptıkları bilinmiyor. Tayland polisi olaya ilişkin yaptığı açıklamada; eski bir büyükelçilik çalışanının tutuklandığını bildirdi.

Büyükelçilik kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Eski büyükelçilik çalışanı tutuklandı!

2013'TEN BU YANA ŞİRKETTE ÇALIŞIYORDU

Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada; şahsın 6 Ocak'ta Tayland Kraliyet Polisi tarafından tutuklandığını doğruladı. Sözü edilen eski çalışanın 2013'ten bu yana büyükelçilikte bilişim teknolojileri sistemleri yöneticisi olarak çalışan 30'lu yaşlarında ve evli olan Bank Thamsongsana olduğu belirtildi.

Büyükelçilik kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı! Eski büyükelçilik çalışanı tutuklandı!

TESİS GÜVENLİ OLARAK BİLİNİYORDU

Avustralya Büyükelçiliğinin Bangkok'taki yeni binası 2017'den bu yana faaliyetine devam ederken, son derece güvenli bir tesisi olarak kabul ediliyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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