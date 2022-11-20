Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları belli oldu

İstanbul'da gerçekleştirilen müsabakaların ardından erkeklerde Alp Eyüpoğlu, kadınlarda ise Almıla Birçe Durukan Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonları oldu.

TOPLAM 140 SPORCU MÜCADELE ETTİ

Organizasyonda Adıyaman, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla illerinden kadınlarda 46, erkeklerde 58 olmak üzere toplam 104 sporcu mücadele etti.

İki gün süren organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:

Büyük Erkekler Flöre:

1-Alp Eyüpoğlu (Altınyurt SK)

2-Baha Baykal Çetinel (Altınyurt SK)

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3-Kayhan Sırmacı (Prizma Eskrim SK)

Büyük Kadınlar Flöre:

1-Almıla Birçe Durukan (Angora Pars Eskrim SK)

2-Fatıma Zehra Anbarlılar (Altınyurt SK)

3-Nazlı Ceren Alioğlu (Angora Pars Eskrim SK)