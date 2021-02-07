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Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Hes Kablo Kayserispor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Hes Kablo Kayserispor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 07.02.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Adem Cinek(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 89. Yaw Ackah, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 88. Osman Çelik, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 13. Petrus Boumal Mayega

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Galatasaray23153547184829
2Fenerbahçe23153545254820
3Beşiktaş22143549264523
4Alanyaspor23125640234117
5Trabzonspor2211652824394
6Hatayspor23115739293810
7Fatih Karagümrük2310763629377
8Gaziantep FK229853528357
9Antalyaspor22796222730-5
10Yeni Malatyaspor227872928291
11Göztepe226883228264
12Çaykur Rizespor23689293926-10
13Kasımpaşa237511253626-11
14Sivasspor225107222825-6
15Konyaspor216692727240
16Kayserispor236611172824-11
17Başakşehir FK236611274124-14
18BB Erzurumspor235711213622-15
19Gençlerbirliği225512204120-21
20MKE Ankaragücü215313253518-10
21Denizlispor224513214017-19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları

06.02.2021Fenerbahçe0-1Galatasaray
06.02.2021Kasımpaşa1-4Hatayspor
06.02.2021Başakşehir FK0-1Fatih Karagümrük
06.02.2021Alanyaspor2-1Çaykur Rizespor
07.02.2021BB Erzurumspor1-1Kayserispor
07.02.2021Denizlispor0-0Antalyaspor
07.02.2021MKE Ankaragücü0-0Sivasspor
07.02.2021Beşiktaş Konyaspor
08.02.2021Yeni Malatyaspor Trabzonspor
08.02.2021Gaziantep FK Göztepe
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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