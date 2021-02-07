Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Hes Kablo Kayserispor | Maç özeti ve Sonucu
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 07.02.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Adem Cinek(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 89. Yaw Ackah, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 88. Osman Çelik, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 13. Petrus Boumal Mayega
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı
Yedekler
1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı
Teknik Sorumlu
Dan Vasıle Petrescu
Süper Lig 24. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|48
|29
|2
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|48
|20
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|45
|23
|4
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|41
|17
|5
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|39
|4
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|38
|10
|7
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|37
|7
|8
|Gaziantep FK
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|35
|7
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|30
|-5
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|29
|1
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|26
|4
|12
|Çaykur Rizespor
|23
|6
|8
|9
|29
|39
|26
|-10
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|26
|-11
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|25
|-6
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|24
|0
|16
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|24
|-11
|17
|Başakşehir FK
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|24
|-14
|18
|BB Erzurumspor
|23
|5
|7
|11
|21
|36
|22
|-15
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|20
|-21
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|18
|-10
|21
|Denizlispor
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|17
|-19
Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları
|06.02.2021
|Fenerbahçe
|0-1
|Galatasaray
|06.02.2021
|Kasımpaşa
|1-4
|Hatayspor
|06.02.2021
|Başakşehir FK
|0-1
|Fatih Karagümrük
|06.02.2021
|Alanyaspor
|2-1
|Çaykur Rizespor
|07.02.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Kayserispor
|07.02.2021
|Denizlispor
|0-0
|Antalyaspor
|07.02.2021
|MKE Ankaragücü
|0-0
|Sivasspor
|07.02.2021
|Beşiktaş
|Konyaspor
|08.02.2021
|Yeni Malatyaspor
|Trabzonspor
|08.02.2021
|Gaziantep FK
|Göztepe