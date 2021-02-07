Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-1 Hes Kablo Kayserispor | Maç özeti ve Sonucu

2020-2021 Süper Lig 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 07.02.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maç özeti Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Yaşar Kemal Uğurlu(hakem), Erdinç Sezertam(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Cem Satman(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Adem Cinek(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 2. Bohdan Butko, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 89. Yaw Ackah, 92. Aatıf Chahechouhe, 11. Arvydas Novıkovas, 14. Mostapha El Kabır

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 17. Emrah Başsan, 61. Oltan Karakullukçu, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 70. Brahim Darri, 88. Osman Çelik, 5. Hasan Hatipoğlu, 16. Rahman Buğra Çağıran, 21. Zakarya Bergdıch, 13. Petrus Boumal Mayega

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 15. Uğur Demirok, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 25. Aaron Justın Lennon, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 73. Karlo Muhar, 88. Gustavo Campanharo, 96. Danıel Avramovskı

Yedekler

1. İsmail Çipe, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 13. Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 23. İlhan Parlak, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı

Teknik Sorumlu

Dan Vasıle Petrescu

Süper Lig 24. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 48 29 2 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 48 20 3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 45 23 4 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 41 17 5 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 39 4 6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 38 10 7 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 37 7 8 Gaziantep FK 22 9 8 5 35 28 35 7 9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 30 -5 10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 29 1 11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 26 4 12 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 26 -10 13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 26 -11 14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 25 -6 15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 24 0 16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 24 -11 17 Başakşehir FK 23 6 6 11 27 41 24 -14 18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 22 -15 19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 20 -21 20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 18 -10 21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 17 -19

Süper Lig 24. hafta Fikstür sonuçları