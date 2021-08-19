Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı 2-1 kazanarak puanını 3'e yükseltirken, Bursaspor ise 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Novikovas ortayı yaptı, ceza sahası içinde Aykut kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

33. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Matavz, ceza sahası içinde yatarak vuruşunu yaptı ama top kaleci Szumski'de kaldı.

35. dakikada Aykut Demir'in ceza sahası içinde elle müdahalesi sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Emirhan, topu üstten auta gönderdi.

56. dakikada Orhan sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Mustafa kale dibinden vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

58. dakikada Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Novikovas ortayı yaptı, savunmada Aykut Akgün ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

66. dakikada Bruno sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Ofosu tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

85. dakikada Batuhan ceza sahası için sağ çaprazından kaleye vurdu, kaleci Szumski gole izin vermedi. Dönen topa Onur vurdu fakat yine isabetli olamadı.

86. dakikada Novikovas ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

90+7. dakikada Aykut Akgün ceza sahası içinde topu önünde buldu, sert vurdu ama top üstten auta gitti.,

Kazanan taraf BB Erzurumspor oldu.