22 Ocak Cuma Hutbesi: Aklın İbadeti: TefekkürFatih Karagümrük, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBüyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuBinlerce gıda kolisi hazırlandı, ilk teslimat Vali Yerlikaya'dan!Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Niyazi Birinci vefat etti! Niyazi Birinci kimdir?Muş 3,7 büyüklüğünde depremle sallandıKar yeniden yağacak mı? İşte meteorolojiden il il hava durumu tahminleri...22 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu | A101'de yepyeni teknoloji ürünler!Survivor'da acil durum konseyi! Cemal Hünal sağlık problemi nedeniyle Survivor'a devam edemeyecekCemal Hünal kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR AYTEMİZ ALANYASPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor
1 1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.01.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Bülent Birincioğlu(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 17. Emrah Başsan, 92. Aatıf Chahechouhe, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 20. Mitchell Glenn Donald, 5. Hasan Hatipoğlu, 70. Brahim Darri, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş19132445224123
2Fenerbahçe18122438223816
3Galatasaray19113540173623
4Gaziantep FK1997333233410
5Alanyaspor1994630173113
6Hatayspor199462824314
7Trabzonspor198652322301
8Fatih Karagümrük197663128273
9Yeni Malatyaspor197662725272
10Göztepe196762822256
11Antalyaspor19676202625-6
12Çaykur Rizespor19667263424-8
13Sivasspor18585202223-2
14Başakşehir FK19658253123-6
15Konyaspor196492727220
16Kasımpaşa18648212922-8
17Kayserispor195410142319-9
18Gençlerbirliği195410193819-19
19BB Erzurumspor204511193517-16
20MKE Ankaragücü184311213015-9
21Denizlispor193511183614-18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları

19.01.2021Kayserispor2-0Başakşehir FK
19.01.2021Trabzonspor3-1Konyaspor
19.01.2021Göztepe4-0Gençlerbirliği
20.01.2021Galatasaray6-1Denizlispor
20.01.2021Çaykur Rizespor3-0Gaziantep FK
20.01.2021Hatayspor1-2Yeni Malatyaspor
21.01.2021BB Erzurumspor1-1Alanyaspor
21.01.2021MKE Ankaragücü1-0Kasımpaşa
21.01.2021Sivasspor1-1Fenerbahçe
21.01.2021Fatih Karagümrük1-4Beşiktaş
Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT