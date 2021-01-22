Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor 1 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.01.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Bülent Birincioğlu(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 17. Emrah Başsan, 92. Aatıf Chahechouhe, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 20. Mitchell Glenn Donald, 5. Hasan Hatipoğlu, 70. Brahim Darri, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Semih Tokatlı

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 41 23 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 31 13 6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 27 3 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları