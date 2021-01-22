Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 21.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Aytemiz Alanyaspor
|1
|1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.01.2021 16:00
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Turgut Doman(hakem), Bahtiyar Birinci(1. Yardımcı Hakem), Candaş Elbil(2. Yardımcı Hakem), Abdullah Buğra Taşkınsoy(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Bülent Birincioğlu(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 17. Emrah Başsan, 92. Aatıf Chahechouhe, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 20. Mitchell Glenn Donald, 5. Hasan Hatipoğlu, 70. Brahim Darri, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 8. Salih Uçan, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 10. Elhadjı Babacar Khouma, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 31. Georgıos Tzavellas, 44. Steven Roy Caulker, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
13. Ahmet Çağrı Güney, 3. Ahmet Gülay, 6. Ceyhun Gülselam, 14. Hasan Hüseyin Acar, 19. Mustafa Pektemek, 23. Efkan Bekiroğlu, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 27. Umut Güneş, 75. Tayfur Bingöl, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Semih Tokatlı
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|19
|13
|2
|4
|45
|22
|41
|23
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Alanyaspor
|19
|9
|4
|6
|30
|17
|31
|13
|6
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|19
|7
|6
|6
|31
|28
|27
|3
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-1
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|1-0
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|1-1
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|1-4
|Beşiktaş