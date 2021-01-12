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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe ile 11.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR FENERBAHÇE
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe
0 3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.01.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Emre Kargın(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 17. Emrah Başsan

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 55. Özgür Sert, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 70. Brahim Darri, 77. Mehmet Murat Uçar, 20. Mitchell Glenn Donald, 61. Oltan Karakullukçu, 25. Armando Sadiku

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

{homeGoal}

Kartlar

{homeCard}

Oyundan Çıkanlar

{homeOut}

Oyuna Girenler

{homeIn}

FENERBAHÇEFenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 70. Serhat Ahmetoğlu

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

{awayIn}

Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş17112439213518
2Fenerbahçe17112435213514
3Galatasaray17103434143320
4Gaziantep FK1787231193112
5Alanyaspor1893629163013
6Hatayspor178452522283
7Trabzonspor17755192026-1
8Fatih Karagümrük176652723244
9Antalyaspor18666192524-6
10Konyaspor176472421223
11Sivasspor17575192122-2
12Başakşehir FK17647242822-4
13Kasımpaşa17647202722-7
14Yeni Malatyaspor17566212321-2
15Çaykur Rizespor17566223021-8
16Göztepe174762120191
17Gençlerbirliği17548183119-13
18Kayserispor17449112116-10
19MKE Ankaragücü174310202715-7
20Denizlispor17359172814-11
21BB Erzurumspor183411163313-17

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları

09.01.2021Sivasspor2-1Gaziantep FK
09.01.2021Kayserispor1-0Yeni Malatyaspor
09.01.2021Göztepe0-1Antalyaspor
09.01.2021Galatasaray6-0Gençlerbirliği
10.01.2021Fatih Karagümrük2-1Konyaspor
10.01.2021Çaykur Rizespor1-1Denizlispor
10.01.2021Hatayspor2-2Beşiktaş
10.01.2021MKE Ankaragücü1-2Başakşehir FK
11.01.2021BB Erzurumspor0-3Fenerbahçe
11.01.2021Alanyaspor1-2Kasımpaşa
Onur Çelik
Spor Editörü


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