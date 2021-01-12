Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe ile 11.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Fenerbahçe
|0
|3
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
11.01.2021 16:00
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Emre Kargın(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
85. Fabien Ceddy Farnolle, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 17. Emrah Başsan
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 55. Özgür Sert, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 70. Brahim Darri, 77. Mehmet Murat Uçar, 20. Mitchell Glenn Donald, 61. Oltan Karakullukçu, 25. Armando Sadiku
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Fenerbahçe İlk 11
1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 88. Caner Erkin
Yedekler
15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 70. Serhat Ahmetoğlu
Teknik Sorumlu
Erol Bulut
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Süper Lig 18. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|35
|18
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|35
|14
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|33
|20
|4
|Gaziantep FK
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|31
|12
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|28
|3
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|26
|-1
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|24
|4
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|24
|-6
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|22
|3
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|22
|-2
|12
|Başakşehir FK
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|22
|-4
|13
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|22
|-7
|14
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|21
|-2
|15
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|21
|-8
|16
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|19
|1
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|19
|-13
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|16
|-10
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|15
|-7
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|14
|-11
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|13
|-17
Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları
|09.01.2021
|Sivasspor
|2-1
|Gaziantep FK
|09.01.2021
|Kayserispor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|09.01.2021
|Göztepe
|0-1
|Antalyaspor
|09.01.2021
|Galatasaray
|6-0
|Gençlerbirliği
|10.01.2021
|Fatih Karagümrük
|2-1
|Konyaspor
|10.01.2021
|Çaykur Rizespor
|1-1
|Denizlispor
|10.01.2021
|Hatayspor
|2-2
|Beşiktaş
|10.01.2021
|MKE Ankaragücü
|1-2
|Başakşehir FK
|11.01.2021
|BB Erzurumspor
|0-3
|Fenerbahçe
|11.01.2021
|Alanyaspor
|1-2
|Kasımpaşa