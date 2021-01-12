Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. maç 0-3 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fenerbahçe mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 18. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fenerbahçe ile 11.01.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe 0 3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

11.01.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Ceyhun Sesigüzel(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Emre Kargın(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

85. Fabien Ceddy Farnolle, 5. Hasan Hatipoğlu, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 11. Arvydas Novıkovas, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes, 17. Emrah Başsan

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 57. Batuhan Ünsal, 55. Özgür Sert, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 70. Brahim Darri, 77. Mehmet Murat Uçar, 20. Mitchell Glenn Donald, 61. Oltan Karakullukçu, 25. Armando Sadiku

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Fenerbahçe

Fenerbahçe İlk 11

1. Altay Bayındır, 7. Ozan Tufan, 8. Mert Hakan Yandaş, 14. Dımıtrıos Pelkas, 18. Sadık Çiftpınar, 20. Luız Gustavo Dıas, 26. Marcel Jany Emıle Tısserand, 27. Thıam Mame Baba, 29. Sinan Gümüş, 35. Nazım Sangare, 88. Caner Erkin

Yedekler

15. Harun Tekin, 3. Paolo Maurıcıo Lemos Merladett, 4. Serdar Aziz, 9. Papıss Demba Cısse, 10. Mbwana Ally Samatta, 13. Enner Remberto Valencıa Lastra, 16. Ferdi Erenay Kadıoğlu, 33. Fatih Yiğit Şanlitürk, 52. Uğur Kaan Yıldız, 70. Serhat Ahmetoğlu

Teknik Sorumlu

Erol Bulut

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

{awayOut}

Oyuna Girenler

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Süper Lig 18. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 35 18 2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 35 14 3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 33 20 4 Gaziantep FK 17 8 7 2 31 19 31 12 5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 28 3 7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 26 -1 8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 24 4 9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 24 -6 10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 22 3 11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 22 -2 12 Başakşehir FK 17 6 4 7 24 28 22 -4 13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 22 -7 14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 21 -2 15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 21 -8 16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 19 1 17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 19 -13 18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 16 -10 19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 15 -7 20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 14 -11 21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 13 -17

Süper Lig 18. hafta Fikstür sonuçları