Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fraport-tav Antalyaspor 2 2 MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 23. Gökhan Kardeş, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

57. Batuhan Ünsal, 25. Armando Sadiku, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Kaan Kanak,29.dk (f), Rıcardo Jorge Pıres Gomes,89.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 32.dk, Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 59.dk, Sarı Kart Mitchell Glenn Donald 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Kaan Kanak 79.dk, İbrahim Sıssoko 66.dk, Rashad Muhammed 66.dk

Oyuna Girenler

Ömer Hasan Şişmanoğlu 79.dk, Osman Çelik 66.dk, Emrah Başsan 66.dk

Fraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 89. Veysel Sarı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 29. Enes Sancar Şahin, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Veysel Sarı,61.dk (f), Gökdeniz Bayrakdar,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Eren Albayrak 84.dk, Çift Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Ersan Adem Gülüm 54.dk, Ufuk Akyol 54.dk

Oyuna Girenler

Gökdeniz Bayrakdar 54.dk, Eren Albayrak 54.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 23 16 2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 20 9 3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 7 4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 16 0 5 Kasımpaşa 10 4 3 3 13 10 15 3 6 Gaziantep FK 10 3 6 1 15 13 15 2 7 Başakşehir FK 10 4 2 4 16 15 14 1 8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 13 6 9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 12 3 10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2 11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 12 -2 12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 12 -2 13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 12 -3 14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 11 5 15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5 16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 9 -2 17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 9 -4 18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 7 -6 19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 6 -8 20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 5 -10 21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 2 -8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları