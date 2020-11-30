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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fraport-tav Antalyaspor
2 2

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

29.11.2020 13:30

MAÇIN HAKEMLERİ

Ali Şansalan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 23. Gökhan Kardeş, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

57. Batuhan Ünsal, 25. Armando Sadiku, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang

Teknik Sorumlu

Mehmet Özdilek

Goller

Kaan Kanak,29.dk (f), Rıcardo Jorge Pıres Gomes,89.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Kaan Kanak 32.dk, Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 59.dk, Sarı Kart Mitchell Glenn Donald 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Kaan Kanak 79.dk, İbrahim Sıssoko 66.dk, Rashad Muhammed 66.dk

Oyuna Girenler

Ömer Hasan Şişmanoğlu 79.dk, Osman Çelik 66.dk, Emrah Başsan 66.dk

FRAPORT-TAV ANTALYASPORFraport-tav Antalyaspor

Fraport-tav Antalyaspor İlk 11

35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 89. Veysel Sarı

Yedekler

1. Doğukan Özkan, 29. Enes Sancar Şahin, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican

Teknik Sorumlu

Kazım Ersun Yanal

Goller

Veysel Sarı,61.dk (f), Gökdeniz Bayrakdar,65.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Eren Albayrak 84.dk, Çift Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 89.dk

Oyundan Çıkanlar

Ersan Adem Gülüm 54.dk, Ufuk Akyol 54.dk

Oyuna Girenler

Gökdeniz Bayrakdar 54.dk, Eren Albayrak 54.dk

Süper Lig 10. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor97201932316
2Galatasaray10622167209
3Fenerbahçe106222013207
4Beşiktaş95131717160
5Kasımpaşa104331310153
6Gaziantep FK103611513152
7Başakşehir FK104241615141
8Fatih Karagümrük93421711136
9Konyaspor9333107123
10Çaykur Rizespor9333121412-2
11Yeni Malatyaspor9333101212-2
12Hatayspor73317912-2
13Trabzonspor10334121512-3
14Göztepe8251149115
15Antalyaspor10244111610-5
16Sivasspor82338109-2
17BB Erzurumspor923411159-4
18Kayserispor82155117-6
19Denizlispor91358166-8
20Gençlerbirliği91266165-10
21MKE Ankaragücü80267152-8

Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları

27.11.2020MKE Ankaragücü0-1Trabzonspor
28.11.2020Çaykur Rizespor0-4Galatasaray
28.11.2020Gaziantep FK2-2Yeni Malatyaspor
28.11.2020Başakşehir FK3-3Denizlispor
29.11.2020BB Erzurumspor2-2Antalyaspor
29.11.2020Kasımpaşa2-0Gençlerbirliği
29.11.2020Fenerbahçe3-4Beşiktaş
29.11.2020Alanyaspor1-0Konyaspor
30.11.2020SivassporGöztepe
30.11.2020KayserisporFatih Karagümrük
Onur Çelik
Spor Editörü


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