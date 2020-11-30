Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor ile karşılaştı. maç 2-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport-tav Antalyaspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
Süper Lig'da 10. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Fraport-tav Antalyaspor ile 29.11.2020 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Fraport-tav Antalyaspor
|2
|2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport-tav Antalyaspor maç özeti detaylı
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
29.11.2020 13:30
MAÇIN HAKEMLERİ
Ali Şansalan(hakem), Esat Sancaktar(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Burak Pakkan(dördüncü Hakem), Özgüç Türkalp(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
33. Kayacan Erdoğan, 23. Gökhan Kardeş, 28. Arturo Rafeal Mina Meza, 77. Mehmet Murat Uçar, 6. Kaan Kanak, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 11. Arvydas Novıkovas, 9. Rashad Muhammed, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
57. Batuhan Ünsal, 25. Armando Sadiku, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 10. Jugurtha Hamroun, 17. Emrah Başsan, 13. Petrus Boumal Mayega, 88. Osman Çelik, 53. Mucahit Albayrak, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang
Teknik Sorumlu
Mehmet Özdilek
Goller
Kaan Kanak,29.dk (f), Rıcardo Jorge Pıres Gomes,89.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Kaan Kanak 32.dk, Sarı Kart Arturo Rafeal Mina Meza 59.dk, Sarı Kart Mitchell Glenn Donald 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Kaan Kanak 79.dk, İbrahim Sıssoko 66.dk, Rashad Muhammed 66.dk
Oyuna Girenler
Ömer Hasan Şişmanoğlu 79.dk, Osman Çelik 66.dk, Emrah Başsan 66.dk
Fraport-tav Antalyaspor İlk 11
35. Ferhat Kaplan, 2. Ersan Adem Gülüm, 4. Edınaldo Gomes Pereıra, 8. Nuri Şahin, 10. Lukas Josef Podolskı, 13. Fedor Kudrıashov, 16. Alfredo Kulembe Rıbeıro, 18. Adıs Jahovıc, 19. Ufuk Akyol, 23. Amılton Mınervıno Da Sılva, 89. Veysel Sarı
Yedekler
1. Doğukan Özkan, 29. Enes Sancar Şahin, 6. Eren Albayrak, 15. Mevlüt Han Ekelik, 24. Serdar Poyraz, 28. Omar İmeri, 34. Adem Metin Türk, 41. Gökdeniz Bayrakdar, 99. Ali Eren İyican
Teknik Sorumlu
Kazım Ersun Yanal
Goller
Veysel Sarı,61.dk (f), Gökdeniz Bayrakdar,65.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Eren Albayrak 84.dk, Çift Sarı Kart Edınaldo Gomes Pereıra 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Ersan Adem Gülüm 54.dk, Ufuk Akyol 54.dk
Oyuna Girenler
Gökdeniz Bayrakdar 54.dk, Eren Albayrak 54.dk
Süper Lig 10. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|23
|16
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|20
|9
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|20
|7
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|16
|0
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|15
|3
|6
|Gaziantep FK
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|15
|2
|7
|Başakşehir FK
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|14
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|13
|6
|9
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|12
|3
|10
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|12
|-2
|11
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|12
|-2
|12
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|12
|-2
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|12
|-3
|14
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|11
|5
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|10
|-5
|16
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|9
|-2
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|9
|-4
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|7
|-6
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|6
|-8
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|5
|-10
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|2
|-8
Süper Lig 10. hafta Fikstür sonuçları
|27.11.2020
|MKE Ankaragücü
|0-1
|Trabzonspor
|28.11.2020
|Çaykur Rizespor
|0-4
|Galatasaray
|28.11.2020
|Gaziantep FK
|2-2
|Yeni Malatyaspor
|28.11.2020
|Başakşehir FK
|3-3
|Denizlispor
|29.11.2020
|BB Erzurumspor
|2-2
|Antalyaspor
|29.11.2020
|Kasımpaşa
|2-0
|Gençlerbirliği
|29.11.2020
|Fenerbahçe
|3-4
|Beşiktaş
|29.11.2020
|Alanyaspor
|1-0
|Konyaspor
|30.11.2020
|Sivasspor
|Göztepe
|30.11.2020
|Kayserispor
|Fatih Karagümrük