Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 21.04.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor 1 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Tarık Ongun(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 23. Gökhan Kardeş, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 16. Rahman Buğra Çağıran, 15. Elbasan Rashanı, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 55. Özgür Sert

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

Gabrıel Antoıne Obertan ,90+6.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rıcardo Jorge Pıres Gomes 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Cenk Ahmet Alkılıç 60.dk, Petrus Boumal Mayega 77.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 69.dk

Oyuna Girenler

Elbasan Rashanı 60.dk, Rahman Buğra Çağıran 77.dk, Oltan Karakullukçu 69.dk

Helenex Yeni Malatyaspor

Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 9. Umut Bulut, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 12. Aly Malle, 24. Olcay Şahan, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 39. Erkan Kaş, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Kaya 77.dk, Umut Bulut 62.dk, Zeki Yavru 69.dk, Kubilay Kanatsızkuş 77.dk

Oyuna Girenler

Bülent Cevahir 77.dk, Mustafa Eskihellaç 62.dk, Stephen Patrıck Mallan 69.dk, Jetmir Topalli 77.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 19 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları