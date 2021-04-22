Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 21.04.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Helenex Yeni Malatyaspor
|1
|0
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 16:00
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri
Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Tarık Ongun(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 23. Gökhan Kardeş, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 16. Rahman Buğra Çağıran, 15. Elbasan Rashanı, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 55. Özgür Sert
Teknik Sorumlu
Yılmaz Vural
Goller
Gabrıel Antoıne Obertan ,90+6.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Rıcardo Jorge Pıres Gomes 48.dk
Oyundan Çıkanlar
Cenk Ahmet Alkılıç 60.dk, Petrus Boumal Mayega 77.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 69.dk
Oyuna Girenler
Elbasan Rashanı 60.dk, Rahman Buğra Çağıran 77.dk, Oltan Karakullukçu 69.dk
Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11
25. Ertaç Özbir, 9. Umut Bulut, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük
Yedekler
1. Abdulsamed Damlu, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 12. Aly Malle, 24. Olcay Şahan, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 39. Erkan Kaş, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli
Teknik Sorumlu
İrfan Buz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 77.dk
Oyundan Çıkanlar
Semih Kaya 77.dk, Umut Bulut 62.dk, Zeki Yavru 69.dk, Kubilay Kanatsızkuş 77.dk
Oyuna Girenler
Bülent Cevahir 77.dk, Mustafa Eskihellaç 62.dk, Stephen Patrıck Mallan 69.dk, Jetmir Topalli 77.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|19
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-1
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK