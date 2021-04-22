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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Helenex Yeni Malatyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile 21.04.2021 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR HELENEX YENİ MALATYASPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor
1 0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Helenex Yeni Malatyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Helenex Yeni Malatyaspor Maçının Hakemleri

Ali Palabıyık(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Serkan Çimen(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Ümit Öztürk(var), Tarık Ongun(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 23. Gökhan Kardeş, 5. Hasan Hatipoğlu, 77. Mehmet Murat Uçar, 22. Leo Schwechlen, 13. Petrus Boumal Mayega, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 17. Emrah Başsan, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 2. Bohdan Butko, 21. Zakarya Bergdıch, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 88. Osman Çelik, 16. Rahman Buğra Çağıran, 15. Elbasan Rashanı, 11. Arvydas Novıkovas, 61. Oltan Karakullukçu, 55. Özgür Sert

Teknik Sorumlu

Yılmaz Vural

Goller

Gabrıel Antoıne Obertan ,90+6.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Rıcardo Jorge Pıres Gomes 48.dk

Oyundan Çıkanlar

Cenk Ahmet Alkılıç 60.dk, Petrus Boumal Mayega 77.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 69.dk

Oyuna Girenler

Elbasan Rashanı 60.dk, Rahman Buğra Çağıran 77.dk, Oltan Karakullukçu 69.dk

HELENEX YENİ MALATYASPORHelenex Yeni Malatyaspor

Helenex Yeni Malatyaspor İlk 11

25. Ertaç Özbir, 9. Umut Bulut, 26. Semih Kaya, 17. Teenage Lınganı Hadebe, 20. Ahmed Ildız, 21. Moryke Fofana, 45. Karım Hafes Ramadan Seıfeldın, 57. Issam Chebake, 61. Zeki Yavru, 90. Kubilay Kanatsızkuş, 99. Adem Büyük

Yedekler

1. Abdulsamed Damlu, 4. Stephen Patrıck Mallan, 6. Afrıyıe Acquah, 12. Aly Malle, 24. Olcay Şahan, 13. Wallace Fortuna Dos Santos, 39. Erkan Kaş, 77. Mustafa Eskihellaç, 92. Bülent Cevahir, 98. Jetmir Topalli

Teknik Sorumlu

İrfan Buz

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Karım Hafes Ramadan Seıfeldın 77.dk

Oyundan Çıkanlar

Semih Kaya 77.dk, Umut Bulut 62.dk, Zeki Yavru 69.dk, Kubilay Kanatsızkuş 77.dk

Oyuna Girenler

Bülent Cevahir 77.dk, Mustafa Eskihellaç 62.dk, Stephen Patrıck Mallan 69.dk, Jetmir Topalli 77.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray34206866336633
4Trabzonspor35161274233609
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18BB Erzurumspor3581017365834-22
19Başakşehir FK338916365333-17
20Gençlerbirliği348818346032-26
21Denizlispor346919325927-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü1-1Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor1-0Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray1-1Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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