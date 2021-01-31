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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Mke Ankaragücü ile 31.01.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR MKE ANKARAGÜCÜ
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü
1 0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Yakup Özhan(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 14. Mostapha El Kabır, 61. Oltan Karakullukçu, 11. Arvydas Novıkovas, 70. Brahim Darri, 55. Özgür Sert, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

MKE ANKARAGÜCÜMke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 27. Alıou Badjı, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 34. Alperen Babacan, 42. Idrız Voca, 88. Endrı Çekıçı, 21. Berke Gürbüz, 2. Mıchal Pazdan, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 18. Şahverdi Çetin, 20. Alper Potuk

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Fenerbahçe21143443234520
2Beşiktaş20142447234424
3Galatasaray21133543184225
4Gaziantep FK219843526359
5Hatayspor2110563426358
6Alanyaspor20104634203414
7Trabzonspor209652523332
8Fatih Karagümrük218763329314
9Yeni Malatyaspor217772726281
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Kasımpaşa217410233125-8
13Çaykur Rizespor21678273625-9
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları

29.01.2021Yeni Malatyaspor0-0Fatih Karagümrük
29.01.2021Gaziantep FK1-2Galatasaray
30.01.2021Fenerbahçe1-0Çaykur Rizespor
30.01.2021Kasımpaşa0-1Kayserispor
30.01.2021Başakşehir FK1-5Hatayspor
31.01.2021BB Erzurumspor1-0MKE Ankaragücü
31.01.2021Alanyaspor1-0Sivasspor
31.01.2021Gençlerbirliği Antalyaspor
31.01.2021Beşiktaş Trabzonspor
31.01.2021Denizlispor Göztepe
Onur Çelik
Spor Editörü
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