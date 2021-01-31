Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Mke Ankaragücü ile 31.01.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç sonucu:
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|Mke Ankaragücü
|1
|0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
31.01.2021 13:30
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Yakup Özhan(avar)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11
29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes
Yedekler
33. Kayacan Erdoğan, 1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 14. Mostapha El Kabır, 61. Oltan Karakullukçu, 11. Arvydas Novıkovas, 70. Brahim Darri, 55. Özgür Sert, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 23. Gökhan Kardeş
Teknik Sorumlu
Mesut Bakkal
Mke Ankaragücü İlk 11
1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 27. Alıou Badjı, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl
Yedekler
25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 34. Alperen Babacan, 42. Idrız Voca, 88. Endrı Çekıçı, 21. Berke Gürbüz, 2. Mıchal Pazdan, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 18. Şahverdi Çetin, 20. Alper Potuk
Teknik Sorumlu
Necati Erkmen
Süper Lig 22. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Fenerbahçe
|21
|14
|3
|4
|43
|23
|45
|20
|2
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|3
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|6
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|7
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|13
|Çaykur Rizespor
|21
|6
|7
|8
|27
|36
|25
|-9
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları
|29.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|0-0
|Fatih Karagümrük
|29.01.2021
|Gaziantep FK
|1-2
|Galatasaray
|30.01.2021
|Fenerbahçe
|1-0
|Çaykur Rizespor
|30.01.2021
|Kasımpaşa
|0-1
|Kayserispor
|30.01.2021
|Başakşehir FK
|1-5
|Hatayspor
|31.01.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|MKE Ankaragücü
|31.01.2021
|Alanyaspor
|1-0
|Sivasspor
|31.01.2021
|Gençlerbirliği
|Antalyaspor
|31.01.2021
|Beşiktaş
|Trabzonspor
|31.01.2021
|Denizlispor
|Göztepe