Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Mke Ankaragücü mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 22. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Mke Ankaragücü ile 31.01.2021 13:30'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü Maç Sonucu Ne Oldu? Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Mke Ankaragücü Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç sonucu: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü 1 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Özeti İçin Tıklayın Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mke Ankaragücü maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

31.01.2021 13:30

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Mke Ankaragücü Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Volkan Ahmet Narinç(1. Yardımcı Hakem), Hakan Yemişken(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Mert Güzenge(var), Yakup Özhan(avar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

29. Jakub Szumskı, 22. Leo Schwechlen, 27. Manuel Mrouan Da Costa Trındade, 30. Adolphe Teıkeu Kamgang, 77. Mehmet Murat Uçar, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 8. Johanna Ochıeng Omolo, 13. Petrus Boumal Mayega, 92. Aatıf Chahechouhe, 17. Emrah Başsan, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

33. Kayacan Erdoğan, 1. Mehmet Göktüğ Bakırbaş, 14. Mostapha El Kabır, 61. Oltan Karakullukçu, 11. Arvydas Novıkovas, 70. Brahim Darri, 55. Özgür Sert, 5. Hasan Hatipoğlu, 88. Osman Çelik, 23. Gökhan Kardeş

Teknik Sorumlu

Mesut Bakkal

Mke Ankaragücü

Mke Ankaragücü İlk 11

1. Korcan Çelikay, 50. Zvonımır Sarlıja, 16. Ali Kaan Güneren, 24. İbrahim Akdağ, 11. Saba Lobjanıdze, 27. Alıou Badjı, 6. Atakan Rıdvan Çankaya, 4. Erdi Dikmen, 14. El Hadjı Assane Dıousse, 8. Tıago Mıguel Baıa Pınto, 28. Joseph Paıntsıl

Yedekler

25. Rıcardo Henrıque Schuck Frıedrıch, 34. Alperen Babacan, 42. Idrız Voca, 88. Endrı Çekıçı, 21. Berke Gürbüz, 2. Mıchal Pazdan, 97. Embiya Ayyıldız, 22. Torgeır Borven, 18. Şahverdi Çetin, 20. Alper Potuk

Teknik Sorumlu

Necati Erkmen

Süper Lig 22. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 45 20 2 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 5 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 6 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 7 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 25 -9 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 22. hafta Fikstür sonuçları