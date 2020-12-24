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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 14. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 1-2 sona erdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Yukatel Denizlispor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

Süper Lig'da 14. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Yukatel Denizlispor ile 23.12.2020 16:00'da karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor maçı kaç kaç bitti?

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor maç sonucu:

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR YUKATEL DENİZLİSPOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yukatel Denizlispor
1 2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor maç özeti detaylı

STADYUM BİLGİSİ

Erzurum Kazım Karabekir - Erzurum

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

23.12.2020 16:00

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Hüseyin Göçek(hakem), Alpaslan Dedeş(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Kısal(2. Yardımcı Hakem), Caner Ak(dördüncü Hakem), Serkan Tokat(var), Tarık Ongun(avar)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORBüyükşehir Belediye Erzurumspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor İlk 11

33. Kayacan Erdoğan, 77. Mehmet Murat Uçar, 88. Osman Çelik, 5. Hasan Hatipoğlu, 6. Kaan Kanak, 20. Mitchell Glenn Donald, 3. İbrahim Sıssoko, 4. Gabrıel Antoıne Obertan, 19. İbrahim Akdağ, 25. Armando Sadiku, 91. Rıcardo Jorge Pıres Gomes

Yedekler

85. Fabien Ceddy Farnolle, 99. Cenk Ahmet Alkılıç, 53. Mucahit Albayrak, 23. Gökhan Kardeş, 22. Leo Schwechlen, 17. Emrah Başsan, 11. Arvydas Novıkovas, 10. Jugurtha Hamroun, 7. Ömer Hasan Şişmanoğlu, 61. Oltan Karakullukçu

Teknik Sorumlu

Goller

Emrah Başsan,70.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Osman Çelik 90+3.dk, Sarı Kart Kaan Kanak 88.dk, Kırmızı Kart İbrahim Akdağ Ms, Sarı Kart Gökhan Kardeş 81.dk, Sarı Kart Mitchell Glenn Donald 45+1.dk

Oyundan Çıkanlar

İbrahim Sıssoko 62.dk, Mitchell Glenn Donald 78.dk, Gabrıel Antoıne Obertan 46.dk, Armando Sadiku 46.dk, Rıcardo Jorge Pıres Gomes 82.dk

Oyuna Girenler

Emrah Başsan 62.dk, Cenk Ahmet Alkılıç 78.dk, Gökhan Kardeş 46.dk, Arvydas Novıkovas 46.dk, Oltan Karakullukçu 82.dk

YUKATEL DENİZLİSPORYukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

19. Cenk Gönen, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 6. Marvın Dırk Bakalorz, 7. Hugo Rodallega Martınez, 9. Hadı Sacko, 10. Ismail Aissati, 20. Recep Niyaz, 21. Zakarya Bergdıch, 22. Mustafa Yumlu, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

1. Hüseyin Altıntaş, 99. Abdulkadir Sünger, 3. Muhammet Özkal, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 11. Murıs Mesanovıc, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero, 65. Mert Sarıkuş, 76. Özer Özdemir, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Hugo Rodallega Martınez,35.dk (f), Hugo Rodallega Martınez,55.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hadı Sacko 43.dk, Sarı Kart Murıs Mesanovıc 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar

Cenk Gönen 42.dk, Recep Niyaz 77.dk, Hadı Sacko 46.dk, Angelo Nicolas Sagal Tapıa 81.dk

Oyuna Girenler

Hüseyin Altıntaş 42.dk, Muhammet Özkal 77.dk, Murıs Mesanovıc 46.dk, Özer Özdemir 81.dk

Süper Lig 14. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Alanyaspor148332392714
2Galatasaray1382323102613
3Fenerbahçe148242720267
4Gaziantep FK136612415249
5Beşiktaş127142519226
6Hatayspor13634141621-2
7Fatih Karagümrük135532216206
8Yeni Malatyaspor135531714203
9Trabzonspor14554161720-1
10Göztepe144642017183
11Kasımpaşa14536162118-5
12Antalyaspor13454141617-2
13Konyaspor124351512153
14Başakşehir FK13436192215-3
15Çaykur Rizespor12435172015-3
16Sivasspor12354101214-2
17Gençlerbirliği12336101812-8
18Denizlispor13337132212-9
19Kayserispor1224661410-8
20MKE Ankaragücü1223714209-6
21BB Erzurumspor1423912279-15

Süper Lig 14. hafta Fikstür sonuçları

22.12.2020Galatasaray3-1Göztepe
22.12.2020Hatayspor0-1Trabzonspor
23.12.2020Kasımpaşa0-4Gaziantep FK
23.12.2020Fenerbahçe4-1Başakşehir FK
23.12.2020BB Erzurumspor1-2Denizlispor
23.12.2020Alanyaspor1-1Yeni Malatyaspor
24.12.2020Çaykur Rizespor Antalyaspor
24.12.2020Sivasspor Gençlerbirliği
24.12.2020MKE Ankaragücü Beşiktaş
24.12.2020Kayserispor Konyaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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