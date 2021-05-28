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  3. Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Kütahya ile Bursa sınırında yer alan Domaniç Dağları ilkbaharla birlikte büyüleyen bir güzelliğe büründü. Huzur veren manzaralar doğa tutkunlarını bekliyor.

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Pandemide hasret kaldığımız doğa havaların ısınmasıyla canlanmaya başladı.  Kütahya ile Bursa sınırında yer alan ve oksijen zenginliğiyle bilinen Domaniç Dağları ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşile bürünen Domaniç Dağları ortaya serdiği doğal güzellikleri ile adeta cennetten bir köşeyi andırıyor. Bu doğal ortam şehir hayatından ve pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenler için bir kaçış noktası...

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, ilkbaharda göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Çatalalıç şelaleleri, Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun bulunduğu 1500 rakımlı Domaniç Dağlarında ilkbaharla yeşilin farklı tonlarına büründü. Göz kamaştıran güzellikteki ormanlar, bugünlerde doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor.

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, sonbaharda ise farklı renklere bürünen bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

Büyüleyen güzellik! Domaniç Dağlarından yürekleri ısıtan ilkbahar manzaraları

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