Buzlanma kaza getirdi! Bitlis Tatvan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 15 kişi yaralandı
Diyarbakır'dan Van'a giden yolcu otobüsü Bitlis'in Tatvan ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Diyarbakır'dan Van'a giden 21 BY 095 plakalı otobüs, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, 12 yolcu, iki sürücü ve biri muavin olmak üzere toplam15 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.