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  3. Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu'nda Arda Turan - Fatih Terim gelişmesi yaşandı.

Buzlar eridi! Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü 1111

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