Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?
Çad'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Çad'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Çad hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Çad, resmi adıyla Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya, batıda ise Nijer ile komşudur.
Çad'ın Başkenti?
“Encemine” şehri Çad'ın başkentidir.
Çad'ın Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı” Çad'ın para birimidir.
Çad'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Çad'ın telefon alan kodu : + 235
Çad'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Çad
Çad'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Encemine
Çad'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Chad
Çad'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
N'Djamena
Çad'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Ndjamena
Çad'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Tchad
Çad'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca Arapça