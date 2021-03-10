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Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

Çad'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Çad'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Çad hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

Çad, resmi adıyla Çad Cumhuriyeti, Kuzey-Orta Afrika'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Kuzeyde Libya, doğuda Sudan, güneyde Orta Afrika Cumhuriyeti, güneybatıda Kamerun ve Nijerya, batıda ise Nijer ile komşudur.

Çad'ın Başkenti?

“Encemine” şehri Çad'ın başkentidir.

Çad'ın Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Çad'ın para birimidir.

Çad'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Çad'ın telefon alan kodu : + 235

Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

Çad'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Çad

Çad'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Encemine

Çad'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Chad

Çad'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

N'Djamena

Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

Çad'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Ndjamena

Çad'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Tchad

Çad'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca Arapça

Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

Çad'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Çad'ın Bayrağı Nasıldır?

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