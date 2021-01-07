Çağ Çalışkur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ünlü oyuncu Berker Güven ile yaşadığı aşk ve aralarındaki yaş farkı ile gündeme gelen gelen Çağ Çalışkur'un hayatı merak konusu oldu. Peki Çağ Çalışkur kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Çağ Çalışkur, Berker Güven sevgili mi?

ÇAĞ ÇALIŞKUR KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Çağ Çalışkur’un babası 2011 yılında vefat eden tiyatro oyun yazarı Cüneyt Çalışkur annesi ise oyuncu İpek Bilgin‘dir. Ayrıca usta oyuncu Rüçhan Çalışkur da halasıdır.

Çok küçük yaşlardan itibaren spor ile ilgilenmeye başlamış, 4 yaşında ritmik jimnastik, 6 yaşında bale, 10 yaşında yüzme sporlarını gerçekleştirmiştir. 1999 yılında henüz 17 yaşında iken Türkiye Bilardo şampiyonluğu yaşamıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Üniversiteyi burslu olarak kazanmıştır. Mezuniyetin ardından bir dönem Radikal gazetesi bünyesinde muhabirlik yapmıştır. Ardından Amerika’da oyunculuk eğitimi almıştır.



Döndükten sonra İstanbul Devlet Tiyatroları ve dizilerde oyuncu olarak yer almaya başlamıştır. 2012 senesinde Bahar Erkal ile birlikte ortak olarak CRAFT Oyunculuk atölyesini açmışlardır.

Günümüzde oyuncu koçu ve eğitmeni olarak görev yapmakta aynı zaman Asmalımescit’de Kafes Residance isimli küçük bir otelin işletmeciliğini yapmaktadır. Çağ Çalışkur 1982 Ankara doğumludur, baba tarafından aslen Ankaralıdır. Yaşantısını İstanbul Şişli’de sürdürmektedir.

2008 yılında Güldünya ve 2009 yılında Açık Mutfak isimli projelerde yer almıştır. 2019 yılında 23. sü düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde yılın en başarılı yönetmeni Ödülü “Fotoğraf51” oyunundaki rejisi ise Çalışkur’a takdim edilmiştir.

Çağ Çalışkur Tiyatro oyunları,

2017 Craft Kadıköy (Yönetmen) Yen : Anna Jordan

2017 Craft Kadıköy (Çevirmen) Yutmak : Stef Smith

2016 Craft Kadıköy (Çevirmen) 10 11 12: Jason Hall

2015 Craft Kadıköy (Dekor Tasarım) Hepimizin Öyküsü Aynı: Dario Fo

2015 Craft Kadıköy (Yönetmen) Personel : Mark Bartlett

2014 Craft Kadıköy (Yönetmen) Enkaz : Neil LaBute

2013 Craft Kadıköy (Yönetmen) Kabin: Kemal Hamamcıoğlu

2012 Craft Kadıköy (Yönetmen) Kayıp: Neil LaBute

2008 Vur Yağmala – Yeniden: Mark Ravenhill (Dünyalar Savaşı) Dot Tiyatro.