Çağatay Akman kız arkadaşına taciz etti, karakolluk oldu! Arkadaşları gazetecilere saldırdı!

Bir dönem Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisine şarkı yazan ve yaptığı şarkıyla ünlenen 22 yaşındaki Çağatay Akman eski sevgilisini gece saatlerinde taciz etti. Akman ve arkadaşları Uslu’ya şiddet uyguladı. Eski sevgilisi Öykü Uslu, evinin ziline defalarca basıp taciz eden Akman'dan ve şiddet gösteren arkadaşlarından şikayetçi oldu..

Yaşanan olay sonrası Uslu Karaköy Polis Merkezi'ne şikayette bulundu. Akman Emniyet güçleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere karakola getirildi. Bu sırada Akman'ın arkadaşları muhabir Sayit Durmaz'ın fotoğraf makinasının objektifini kırdı ve muhabirlere saldırı girişiminde bulundu. Öykü Uslu ilerleyen saatlerde karakoldan çıktı.