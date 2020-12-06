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Çağatay Ulusoy yepyeni dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni filminin yanı sıra yeni dizi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak "Hakan Muhafız" adlı dizisinde rol almıştı. Ulusoy, BluTV yayınlanacak olan başrolünde yer alacağı Yeşilçam adlı dizi, 2021 yılında izleyici karşısında olacak.

Çağatay Ulusoy yepyeni dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan yeni dizi müjdesi geldi. İnternet televizyonu olan dijital platform BluTV'de yer alacak olan "Yeşilçam" adlı dizinin başrolünü üstleneceğini duyurdu.

BluTV sosyal medya hesabından yaptığı açıklam şu sözlere yer verdi: "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…
Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam 2021’de sadece BluTV’de".

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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