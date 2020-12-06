Çağatay Ulusoy yepyeni dizi ile ekranlara geri dönüyor!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan yeni dizi müjdesi geldi. İnternet televizyonu olan dijital platform BluTV'de yer alacak olan "Yeşilçam" adlı dizinin başrolünü üstleneceğini duyurdu.

BluTV sosyal medya hesabından yaptığı açıklam şu sözlere yer verdi: "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam 2021’de sadece BluTV’de".