Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı

Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının zorlu şartlara rağmen ayakta kalma mücadelesini anlatacak olan 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı" dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

GÖRKEMLİ ANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Akıllarda yer edinen Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği fragmanda 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasındaki görkemli anlar dikkat çekti. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

SELİN ŞEKERCİ VE AFRA SARAÇOĞLU EŞLİK EDECEK

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a dizide güzel oyuncular Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu rolüne hayat verecek.

YEŞİLÇAM: BİR SİNEMA HAYVANI DİZİSİ KADROSU

Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin dışında Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.