SON DAKİKA! Somali'de şiddetli patlamaAbdullah Nazırlı Hocaefendi kimdir? Nereli? Kaç yaşında ve neden öldü?İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Meteoroloji saat verdi!Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandıFenerbahçe'nin rüya orta sahası, Trabzon maçında sahne alacak!13 Şubat 2021 BİM kataloğu | BİM vakumlu siyah nokta temizleme aleti | Bu cuma BİM kataloğuSON DAKİKA! Pençe Kartal-2 Harekatı sürüyor: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi!Erdoğan o reklamı görünce Bakan Elvan'a talimat verdi: Çekidüzen verin, Çiftlik Bank işine dönecekYattaki doğum günü partisi pahalıya patladı: 14 kişiye 45 bin 500 lira ceza!Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 13 Şubat Cumartesi 2021
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı

Çağatay Ulusoy'un başrolünde oynadığı Yeşilçam dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı. Dizi ve film platformu BLU TV'de ekranlara gelecek olan dizide Ulusoy'la birlikte Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci de oynayacak.

Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam sinemasındaki bir yapımcının zorlu şartlara rağmen ayakta kalma mücadelesini anlatacak olan 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı" dizinin ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

GÖRKEMLİ ANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Akıllarda yer edinen Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği fragmanda 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasındaki  görkemli anlar dikkat çekti. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı

SELİN ŞEKERCİ VE AFRA SARAÇOĞLU EŞLİK EDECEK

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'a dizide güzel oyuncular Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu rolüne hayat verecek. 

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk fragmanı yayınlandı

YEŞİLÇAM: BİR SİNEMA HAYVANI DİZİSİ KADROSU

Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı dizisinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin dışında Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı isimler yer alıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT