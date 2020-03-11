Çağatay Ulusoy'un yeni halini görenler tanımakta zorlandı

Dizide Hakan karakterini canlandıran Çağatay Ulusoy, 2.5 saatlik bir makyaj ardından Harun karakterine dönüştü. Çağatay Ulusoy'u gören hayranları ise ünlü oyuncuyu tanımakta zorlandı.

2.5 SAAT SÜREN MAKYAJ

Ulusoy'un son bölümdeki saç makyajı özel bir teknik kullanılarak tam 2.5 saat sürdü. Oyuncunun dizideki yeni imajı ise sosyal medyada çok konuşuldu.

HAKAN MUHAFIZ KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Hakan’ın İstanbul’da sıradan yaşantısı vardır. Fakat ona verilen görev Hakan’ı 15 milyonluk şehirde yaşayan herkesten daha farklı bir konuma getirir. Şehir tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır. Hakan hiç hazır olmasa da ölümsüzleri durdurup şehri kurtarmak zorundadır. İstanbul’un son muhafızı olma vazifesini üstlenen Hakan görevini yerine getirebilecek midir?

Hakan karakterini Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Okan Yalabık, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Mehmet Kurtuluş yer alıyor.