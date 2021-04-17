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Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un kadrosuna dahil olan Çağla Özavcı, Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri sorularıyla internette aratılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri

Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Çağla Özavcı ile ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

ÇAĞLA ÖZAVCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan Çağla Özavcı, aslen İzmirlidir. 1991 yılında doğan Çağla Özavcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olan Çağla Özavcı ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra ise Acı Aşk dizisinde rol almıştır.

Çağla Özavcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Çağla Özavcı dizi ve filmleri

ÇAĞLA ÖZAVCI DİZİ VE FİLMLERİ

2018 – Sen Anlat Karadeniz (Nazar) (TV Dizisi)
2017 – Kalbimdeki Deniz (TV Dizisi)
2016 – Acı Aşk (Deniz) (TV Dizisi)
2015 – O Hayat Benim (TV Dizisi)

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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