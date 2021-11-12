Çağla Şıkel 'aşk' soruları karşısında çılgına döndü! Gözleriyle muhabirleri dövdü!

Geçtiğimiz aylarda adı Kaan Yıldırım'la aşk iddialarına karışan ve her seferinde yalanlayan ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde Bomanti'de bir mekanda gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi. Şıkel ve erkek arkadaşının mekan içerisinde de samimi bir şekilde eğlendiği öne sürülürken mekan çıkışında görüntülenen Şıkel'in keyifli halleri dikkat çekmişti.

SİNİRLENDİ

Dün akşam görüntülenen Çağla Şıkel, gazetecilerin, “Yanınızdaki beyefendi yeni sevgiliniz mi?” sorusuna sinirlenerek deyim yerindeyse gözleriyle muhabirleri dövdü.

Arabasının kapısını sert bir şekilde kapatan Şıkel'in gerginliği dikkat çekti.