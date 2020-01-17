Çağla Şıkel podyumda ölümden döndü!

Podyumların aranılan yüzü olan Çağla Şıkel, İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen defilede adeta ölümden döndü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Manken ve model Çağla Şıkel önceki gün İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen bir defilede manken olarak podyumda yerini aldı. Şıkel’in podyuma çıkacağı esnada kilolarca ağırlığında olan ve tavandaki perdeleri tutan demir Şıkel’in hemen arkasına düştü. Şıkel profesyonelliğini bozmayarak herhangi bir tepki vermedi. Perdenin Çağla Şıkel’in üzerine düşmemesi ‘Verilmiş sadakası varmış’ dedirtti.

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