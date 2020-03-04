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Çağla Şıkel'den göçmenlere kayıtsız kalanlara tepki

Türkiye'nin kapılarını açmasından ardından Avrupa'ya göç etmek isteyen mülteciler sınır kapılarında zorlu şartlarda beklerken Çağla Şıkel'de mülteci bir çocuğun fotoğrafını paylaşıp: "Siz hala yediğinizi paylaşmaya devam edin!" dedi.

Çağla Şıkel'den göçmenlere kayıtsız kalanlara tepki

Avrupa'ya göç etmek için sınır kapılarında bekleyen ve şiddete maruz kalan mülteciler birçok ünlünün paylaşımları arasında. Sunucu ve manken Çağla Şıkel ise mülteci bir çocuğun fotoğrafını paylaşıp sosyal medya kullanıcılarına eleştiride bulundu.

SİZ HALA 

Şıkel, bir mülteci çocuğun korkudan ağlarken çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz hala yediğinizi ,gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin ...En azından görün ne tür bir bağımlı ve hastasınız" mesajını paylaştı. Ünlü sunucunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü.

Çağla Şıkel'den göçmenlere kayıtsız kalanlara tepki




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