Çağlar Söyüncü İngiliz taraftarların aklını karıştırdı! İstikrarsız görüntüsü tedirgin etti!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, son haftalarda formsuz bir görüntü çizerek taraftarlarını tedirgin ediyor.

Ligin 23. haftasında Brighton'u konuk eden Leicester City karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrılırken Milli futbolcu yine çok konuşulanlar arasında yer aldı.

LEİCESTER SAHASINDA BERABERE KALDI

Müsabakanın46. dakikasında Patson Daka'nın attığı golle öne geçen Leicester City'e 82. dakikada Brighton karşılık verdi. Danny Welbeck'in attığı golle karşılaşmada eşitlik sağlandı. Bu sonucun ardından Brighton, İngiltere Premir Lig'de puanını 30'a yükseltirken Leicester City ise 26 puana çıktı ve 10. sırada yer aldı.

10 ÜZERİNDEN 6 ALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ,90 dakika sahada kaldı. Çağlar'ın son haftalardaki istikrarsız görüntüsünün bu maçta da görüldüğünü ifade eden İngiliz basını oyuncunun ilk yarıda iyi bir performans gösterdiğini söylerken ikinci yarıda ise kötü oynadığını dile getirdi. Yıldız futbolcunun performansı İngiliz basısından 10 üzerinden 6 puan aldı.

"İKİNCİ YARIDA ÇOK ÖZENSİZDİ"

Milli futbolcunun maç performansını değerlendiren Leicester Mercury gazetesi, "İlk yarıda çok sakindi, iyi pas verdi ve Brighton ataklarını daha başlama şansı bulamadan önledi. İkinci yarıdaki oyunu ise çok özensizdi" ifadelerini kullandı.