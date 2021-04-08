Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşterilerinin çağrılarını alıp, zorunlu konuşma standartlarına uyarak, zamanı da etkin kullanarak, müşterilerin sorularını cevaplayan ve gerekli tüm bankacılık ve kredi kartı işlem taleplerini yerine getiren kişidir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Maaşları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Ne İş Yapar?

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka); İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) ACD telefon sisteminden gelen çağrıyı almak,

b) Müşterinin istek ve sorununu tespit ettikten sonra gerekli yönlendirmeyi yapmak,

c) Müşterinin kimliğinden emin olmak için gerekli güvenlik sorularını sormak,

d) Çalıştığı kurum ve kuruluşlarına ait çağrı merkezine gelen taleplerini yerine getirmek,

e) Cevap verirken zorunlu konuşma standartlarına uymak,

f) Müşteriye karşı sabır ve hoşgörülü olmak,

g) Tüm görüşmeler, sisteme giriş-çıkışlar, mola saatleri, kaç çağrı aldığı, ne kadar süre telefonda görüştüğü sistemsel olarak kayıt altına alındığından ,zamanı etkin ve verimli kullanmak,

h) Yaptığı işle ilgili çok fazla bilgi sahibi olması gerektiğinden, çalıştığı sektördeki gelişmeleri takip etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Müşteri Danışma Elemanlarıdır.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi (Banka) mesleğinin meslek kodu 4222.04 olarak belirlenmiştir

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