Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşları, İş İlanları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi görev tanımı nedir, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi ne iş yapar, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Tanımı; İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; çalışma öncesi hazırlık yapan, çağrı cevaplayan, çağrı sonrası arka ofis işlemlerini yapan, iş organizasyonu yapan, çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarını kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten, müşterilerin bilgi, işlem, satış, şikâyet, öneri vb. içerikli çağrılarını müşteri memnuniyeti, kalite hedefleri ve iş talimatları doğrultusunda gerçekleştiren kişidir.

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Maaşları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi maaşı ortalama aylık 3300 - TL'dir. En düşük Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 3600 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Ne İş Yapar?

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

b) İş yeri kalite ve çevre politikalarını uygulamak,

c) Çalışma öncesi hazırlık yapmak,

d) Telefon ile gelen çağrıları cevaplamak

e) Telefon ile giden çağrı araması yapmak

f) Telefon dışı diğer hizmet kanallarından gelen çağrıları cevaplamak (faks, sms, eposta, anlık mesaj programı, sosyal medya)

g) Çağrı sonrası arka ofis işlemlerini yapmak,

h) İlk temasta sonuçlanmayan çağrıların işlemlerini tamamlamak

i) Evrak işlemlerini gerçekleştirmek

j) Rapor hazırlamak,

k) Takım hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak

l) Çağrı merkezi bilgisayar uygulamalarını kullanmak

m) Mesleki gelişim faaliyetlerinin yürütmek

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi mesleğinin meslek kodu 4222.02 olarak belirlenmiştir

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