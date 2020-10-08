Emel Müftüoğlu Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Programın ardından Emel Müftüoğlu'nun kızı Çağrı Müftüoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Bu kapsamda Çağrı Müftüoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÇAĞRI MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Şarkıcı ve besteci olan Çağrı Müftüoğlu 1 Ocak 1983 yılında Emel - Oğuz Müftüoğlu'nun tek çocuğu olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde üniversite eğitiminin tamamladı. 2009 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan 8 şarkılık ilk albümünü çıkardı. Albümünde ilk klibi çıkış şarkısı olan Kapıyı Kapat şarkısına çekti. ikinci klibini de Film Metni adlı şarkısına, üçüncü klibini de Gücüm Yok adlı şarkısına çekti.

Albümü sekiz şarkıdan oluşmaktadır. Dört tanesinin sözü ve müziği Çağrı'ya aitken iki tanesinin sözü ve müziği de Sinan Akçıl'a aittir. Albümde Sinan ve Çağrı'nın ortak yazdıkları Film Metni şarkısı bulunmaktadır. Albümdeki bütün şarkıların aranjmanları Sinan Akçıl'a aittir.

Annesi Emel Müftüoğlu'nun 1995'te yılında çıkan Hovarda şarkısının videosunda rol almıştır. 2000 yılında ise Kal Benimle isimli şarkıda annesiyle düet yapmıştır.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1 Ocak 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Çağrı Müftüoğlu 37 yaşındadır.

EVLİ Mİ?

Hakkında evlilik iddiaları çıkan Çağrı Müftüoğlu, iddialara net bir yanıt vermemiştir.