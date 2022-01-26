'Cahil' tartışması gündemden düşmüyor! Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Sezen Aksu'yu desteklemek isterken skandal sözlere imza attı! Sezen Aksu'nun 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle eleştirilmesinin ardından bir destek de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den geldi.

1 11 Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 2017 yılında yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline gelmişti.