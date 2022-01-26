'Cahil' tartışması gündemden düşmüyor! Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Sezen Aksu'yu desteklemek isterken skandal sözlere imza attı!
'Cahil' tartışması gündemden düşmüyor! Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Sezen Aksu'yu desteklemek isterken skandal sözlere imza attı!
Sezen Aksu'nun 2017’de yaptığı bir şarkıda geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle eleştirilmesinin ardından bir destek de Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den geldi.