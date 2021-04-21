Resmi Gazete'de yayımlanan Cuhurbaşkanı atama kararlarında yer alan bilgiye göre, Çankırı Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi oldu. Bunun üzerine merak edilen Çakırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çitfçi kimdir? Nereli? Kaç yaşında? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ HARUN ÇİFTÇİ KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Ahi Evran Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Harun Çiftçi'nin kişisel yaşamı hakkında henüz verilere ulaşılamamıştır. Araştırmalarımız devam etmekte olup Çiftçi hakkında bilgiler bulunduğunda haberimiz güncellenecektir.

Harun Çiftçi, 21.04.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne Rektmr olarak atandı.