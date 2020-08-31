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Çakmakla oynarken samanlığı tutuşturdu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 8 yaşındaki bir Kerem Y., elindeki çakmakla samanlıkta oynarken yangına sebebiyet verdi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 400 balya saman ve 5 ton arpa kül oldu.

Çakmakla oynarken samanlığı tutuşturdu

SİVAS'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyünde, 8 yaşındaki Kerem Y.'nin çakmakla oynadığı samanlıkta çıkan yangında, 400 balya saman ve 5 ton arpa yanarak, kül oldu.

Yangın, Baharözü köyünde, bugün saat 12.00 sıralarında Fahri Y.'ye ait samanlıkta çıktı. Samanlıktan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak, söndürülen yangında, 400 balya saman ve 5 ton arpa küle döndü.

Yapılan araştırmada yangının, Fahri Y.'nin oğlu Kerem Yç'nin çakmakla oynadığı sırada çıktığı tespit edildi.

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Berna Akkaya
Editör


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