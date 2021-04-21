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Çalıntı bisikleti internette satışa sunan şahıs, suç üstü yakalandı

Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir siteden çaldığı bisikleti internet üzerinden satışa sunan şahsı yakalandı.

Çalıntı bisikleti internette satışa sunan şahıs, suç üstü yakalandı

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir siteden çalınan bisikletin bulunması amacıyla gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda çalıntı bisikletin internet üzerinde satışa sunulduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslarla müşteri gibi pazarlık yapan polis ekipleri S.A.ve E.E. isimli şahısları buluşma esnasında yakaladı. Bisiklet, polis ekipleri tarafından yapılan sorgu sonrası bulunurken, konu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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