Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşk yaşıyor! İşte Bürsin'in Erçel ile verdiği Instagram pozu!28 Nisan Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ! İstanbul elektrik kesintisi ne zaman gelecek?Düğün yemeklerini Afrika'daki yoksullara ikram ettilerPandemi dönemini değerlendirdi: Su kabağı oymacılığını kendine meslek edindiAv yasağının ardından balıkçılar ağ bakımına başladıAkıllardaki soru işaretlerine açıklık getirildi, İçişleri Bakanlığı ‘Tam Kapanma Tedbirleri’ ile ilgili soruları yanıtladıBeşiktaş'ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktüElektrik kesintisi İstanbul 28 Nisan 2021 Çarşamba AYEDAŞPark halindeki bisikleti çalan hırsız polisten kaçamadıKontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 2 kişi yaralandı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çalıntı motosikletle polis kontrolüne takıldı, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı

Çalıntı motosikletle polis kontrolüne takıldı, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı

Osmaniye'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede motosiklet çalıntı çıktı.

Çalıntı motosikletle polis kontrolüne takıldı, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı

Osmaniye'de polisten kaçan sürücünün motosikleti çalıntı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesi 16741 Sokak üzerinde devriye gezdiği esnada bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıs kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında S.T ve İ.T. isimli şahısların çok sayıda hırsızlıktan kaydı olduğu belirlenirken plaka sorgulamasında ise motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi S.T ve İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çalıntı motosikletle polis kontrolüne takıldı, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT