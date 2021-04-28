Çalıntı motosikletle polis kontrolüne takıldı, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı

Osmaniye'de polisten kaçan sürücünün motosikleti çalıntı çıktı. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Ahmet Yesevi Mahallesi 16741 Sokak üzerinde devriye gezdiği esnada bir motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahıs kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan GBT sorgulamasında S.T ve İ.T. isimli şahısların çok sayıda hırsızlıktan kaydı olduğu belirlenirken plaka sorgulamasında ise motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık şüphelisi S.T ve İ.T. hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı