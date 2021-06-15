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  3. Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

İş hayatındaki kadınlar staj sigortasından erken emeklilik anlamında faydalanabiliyor. Annelere staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor.

Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

Çalışma hayatına yönelik yeni müjdeler açıklandı. İş hayatında olan annelere doğum borçlanması emeklilik için önemli avantajlar sunuyor. Eğitim sürecinde gerçekleştirilen staj boyunca sigorta primleri ödeniyor. Bunun amacı stajyeri kaza ve hastalık açısından güvenceye almak. Kadınların çalışma hayatında yaptığı stajın sunduğu önemli bir avantaj bulunuyor.

DOĞUM BORÇLANMASI HESABA KATILIYOR

Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

Erken emeklilik hesabında etkili olmamasına karşın doğum borçlanması hesaba katılıyor. Bu sayede kadınlara staj ile sigortalı çalışmaya başladıkları tarihler arasında doğan çocukları için doğum borçlanması yapabilme imkanı doğuyor. Anneler, bu şekilde yapılan doğum borçlanması ile hem eksik prim günlerini tamamlayabiliyor hem de emeklilik yaşını öne çekerek maaş bağlanmasını sağlıyor.

BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

Kadınlara yönelik doğum borçlanmasında ödemeler merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğum borçlanması hakkından yararlanmada staj sigortası erken emeklilik hakkı sağlıyor. Her bir çocuk için 2 yıl olmak üzere, 3 çocuk için 6 yıla kadar varan doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Öte yandan doğum borçlanması için ödenecek tutar, o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32’si (bu yıl için 36.16 lira) 1 günlük doğum borçlanması tutarını veriyor. Bunun 7.5 katı (bu yıl için 286.20 lira) ise günlük en yüksek borçlanma tutarını oluşturuyor.

Çalışma hayatındaki kadınlara müjde! Erken emeklilikte staj sigorta fırsatı

Bu imkandan yararlanmak isteyen hak sahiplerinin  sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurması gerekiyor. Ayrıca e-devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.
 

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