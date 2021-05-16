Çalışmalarda sona gelindi! Muharrem İnce partisini kuruyor

CHP'den ayrılarak kendine yeni bir yol çizen Muharrem İnce çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. 19 Mayıs itibarıyla da İnce ve parti üyesi isimlerin mesaiye başlayacakları öğrenildi. Başvurunun 85 kurucular kurulu üyesinin imzası ile yapılmasıyla İçişleri Bakanlığı’na müracaat edilecek ve resmen parti siyaset sahnesine girmiş olacak. Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce parti kurma çalışmalarında sona geldi. Kuruluş dilekçesi verilecek, 18 Mayıs’ta da genel merkez binası açılışı ile partinin tanıtımı yapılacak.

MEMLEKET PARTİSİ'NİN LOGOSU HAZIR

Parti çalışmaları hakkında geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, parti logosunun hazır olduğunu söylemiş ve inşaat halinde olan parti genel merkezinde incelemelerde bulunmuştu. Genel merkezde de hummalı çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Alınan bilgilere göre Memleket Partisi'nin logosunda nazar boncuğu da bulunuyor.

SALI GÜNÜ PARTİ YÖNETİMİNİN SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

İçişleri Bakanlığı’na yapılacak olan başvurunun ardından salı günü parti yönetiminin seçilmesi bekleniyor. Muharrem İnce genel başkanlık koltuğuna oturacak, 15 kişilik Merkez Yönetim Kurulu oluşturacak. Ayrıca parti içerisinde 10 kişilik de bir disiplin kurulu belirlenecek ve bunun yanı sıra 4 genel başkan yardımcılığı ve bir genel sekreterlik olacak.

CHP DAHA ŞİMDİDEN VEKİLLERİNİ KAPTIRDI

Daha önce yaptığı açıklamalarda çözüm üreten bir muhalefet olacaklarını ifade eden Muharrem İnce'nin partisi hakkında detaylar netleşti. Kurucular kurulunda daha önce CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin yanı sıra eski futbolcu Ümit Özat, iş insanları Serkan Ufuk Akgün, Hüseyin Baraner ile gazeteci Şaban Sevinç gibi isimler bulunuyor.

İLK KURULTAY KASIM AYINDA GERÇEKLEŞECEK

Parti kuruluşunun ilan edilmesinin ardından Muharrem İnce'nin il gezilerine devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Kasım ayında partinin ilk kurultayı gerçekleştirilecek. Kurultayla birlikte parti meclisi oluşturulmasının ardından Kasım ayına kadar şehir teşkilatlanmaları gerçekleştirilecek.