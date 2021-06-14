Çalışmalarda sona gelindi! Numan Kurtulmuş'tan sivil anayasa ve hayvan hakları düzenlemesi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tekirdağ'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Numan Kurtulmuş, çalışmalarda sona geldiğini ifade ederek," Şimdiye kadar Türkiye’de anayasalar maalesef hep darbe yönetimlerinden sonra darbe zihniyetleriyle oluşturulmuştur ve anayasalar Türkiye’de yapılmamış, yazılmıştır. Darbeciler bazı hocalara emretmişler, onlar bir odaya çekilmişler, anayasa metinlerini ortaya çıkarmışlar. Örneğin 1982 Anayasası'nda olduğu gibi sonra halka göstermelik bir şekilde gitmiş ve oylanmıştır." dedi.

"SİVİL BİR ANAYASAYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Şimdi diyoruz ki Türkiye’nin sivil bir anayasa yapma ihtiyacı var çünkü mevcut anayasanın üstünde de aynen 61 Anayasası'nda olduğu gibi kan izi vardır." diyen Kurtulmuş," Darbelerin kanlarının, darbelerin baskılarının izi vardır. Bundan kurtulmak lazım. Sivil bir anayasaya ihtiyacımız var. Bu anayasa kapsayıcı bir anayasa olmak zorundadır yani AK Parti’nin, başka bir partinin anayasası olmaz. CHP'nin anayasası olmaz, MHP’nin anayasası olmaz. Partilerin anayasa teklifleri olur, milletlerin anayasası olur. Biz bütün anayasa tekliflerinin, bütün partiler, bütün çevreler tarafından ciddiye alınması ve ortada samimi, açık bir tartışma sürecinden sonra Türkiye’nin yeni anayasasını yapacak sürece girmesini ümit ediyoruz ve bundan da fevkalade Türkiye’nin geleceği bakımından önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"DÜZENLEMELERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Hayvanseverlerin merakla beklediği yasal düzenleme hakkında bilgi veren Kurtulmuş, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Türkiye’de onlar da doğayı birlikte paylaştığımız canlılar, Allah’ın yarattıkları varlıklar. Onlara karşı da büyük bir hassasiyetle, insani özelliklerimizi koruyarak, onların da yaşadığımız çevrenin bir paydaşı olduğunu bilerek hayvan dostlarımızın korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

"PARLEMANTO TATİLE ÇIKMADAN MECLİSE GELECEK, YASALAŞACAKTIR"

Yasa teklifinin meclise geleceği zaman hakkında da bilgi veren Kurtulmuş şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki bu parlamento döneminde, parlamento tatile çıkmadan hazırladığımız son şekli Meclise gelecek, Mecliste yasalaşacaktır. Böylece uzun yıllardır beklenen önemli bir adım da atılmış olacaktır."