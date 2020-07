Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ dizisi Türkiye uyarlaması Star TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi Ay Yapım imzası ile ekranlara gelecek. Çekimlerine başlanan dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu. İşte ‘Call My Agent’ oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi...

Türkiye'de yerli versiyonu ile çekimlerine başlanan 'Call My Agent' dizisi zengin oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Call My Agent oyuncu kadrosu;

Barış Falay Canan Ergüder

9 Nisan 1972 tarihinde Edremit’te doğan Barış Falay menajerimi ara dizisinde Kıraç karakterine hayat verecek. Ankara üniversitesi dil ve tarih coğrafya fakültesi tiyatro bölümünden mezun olan Barış Falay tiyatro kökenli bir oyuncu olmasına rağmen bir çok dizi ve filmde rol aldı. Özellikle Star TV’de yayınlanan Paramparça ve Show TV’de yayınlanan Medcezir dizilerin de oldukça ön plana çıktı. Ezel dizisindeki kerpeten Ali karakteri ise Barış Falay’ın zirve yaptığı rol olmuştur. Managerimi ara dizisinde ise Kıraç rolü ile izleyeceğiz.

Fatih Artman

Fatih Artman menajerimi ara dizisinde Çınar karakterine hayat verecek. 13 Şubat 1988 tarihinde Ankara’da doğan Fatih Artman Hacettepe üniversitesi devlet konservatuvarı Tiyatro Anasanat dalı oyunculuk bölümünden mezun olmuş Behzat Ç. Bir Ankara polisiyesi dizisinde ve sonrasında Bana Masal Anlatma gibi projelerde yer almıştır. Fatih Artman Çınar rolü ile menajerimi ara dizisinde önemli bir karakteri canlandıracak.

Ahsen Eroğlu

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ ilimizde doğmuş bir dizi oyuncusudur. Ege Üniversitesi beden eğitimi spor yüksek Okulu’ndan mezun olan Ahsen Eroğlu oyunculuğa olan merakı ile ilk dizi projesi olan modern Habil Kabil hikayesi ile 2015 yılında oyunculuğa adım atmıştır.

Deniz Can Aktaş

Deniz Can Aktaş 1992 İstanbul doğumlu. Deniz Can Aktaş instagram hesabı https://www.instagram.com/denizcanaktasofficial/ Deniz Can Aktaş 2015 yılından beri dizi filmlerde rol aldı. Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı dizi filmler;

2015- Tatlı Küçük Yalancılar- Seçkin,

2016-Hayat Bazen Tatlıdır- Burak,

2017- Nerdesin Birader- Ali,

2018- Avlu- Alp,

2019- Aşk Ağlatır- Yusuf rolünü canlandırdı.

Ayşenil Şamlıoğlu

Ayşenil Şamlıoğlu menajerimi ara dizisinde Peride karakterine hayat verecek. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi gazetecilik ve halkla ilişkiler fakültesine giren Ayşe Nil Şamlıoğlu birçok dizi ve filmde rol almış 1956 doğumlu bir oyuncudur. Ayşenil Çamlıoğlu Peride rolü ile menajerimi ara dizisinde yer alacak.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin ekibi sete çıkmadan önce son okuma provası için bir araya geldi.

CALL MY AGENT HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizi, çok yakında Star Tv’de başlayacak.