Callum Camps kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Callum Camps Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Callum Camps adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Callum Camps Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Callum Camps 30 Kasım 1995 tarihinde Stockport şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Callum Jason Noel Camps şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Callum Camps Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Callum Camps, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Callum Camps'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Callum Camps Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/campscal

Callum Camps Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Callum Camps isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Callum Camps Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Callum Camps futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AFC Rochdale

1 Ağustos 2020 yılında Fleetwood

4 Temmuz 2022 yılında Stockport

Callum Camps Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Callum Camps şuan Stockport County takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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