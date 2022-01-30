Cam ustasından kameralara yansıyan mükemmel kareler!

Cam ustası Hamit Paşaoğlu 20 yıldır Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyor. Merak ve ilgi duyarak başladığı cam üfleme sanatında yaptığı eserler görenlerin beğenisini kazanıyor. Küçük dükkanından dünyaya açılan Paşaoğlu ,ateş ve camı buluşturup nefesiyle şekillendirerek birbirinden güzel sanat eserleri ortaya koyuyor .Ham madde olarak boroksilikat cam kullanan Paşaoğlu, bin derecenin üzerindeki sıcaklıkta camları önce eritiyor, ardından nefesiyle şekillendiriyor.

DÜNYADAN SİPARİŞ ALIYOR

Ortaya çıkan ilginç cam figürlerinden elde ettiği kazançla geçimini sağlayan Paşaoğlu, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın farklı noktalarına hazırladığı özel siparişleri gönderiyor.

MESLEĞİNE BAĞLILIĞINI "AŞK" OLARAK NİTELENDİRİYOR

Kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı sürdürmek için uzun yıllardır emek verdiğini anlatan Hamit Paşaoğlu, mesleğini çok sevdiğini, adeta aşık olduğunu söyledi. Mesleğinde yanma riskinin olduğunu ancak severek yapınca tüm risklerin göze alındığını ifade eden Paşaoğlu, “Bu meslek aşk gibi bir şey” açıklamasını yapıyor.

PAŞAOĞLU: “Krallara kolye gönderdim”

Yaptığı eserlere yurt dışından da talep geldiğini aktaran Paşaoğlu, “Brunei ve Tayland krallarına borosilikat kolye gönderdim. Onların istek ve arzuları doğrultusundaki tasarımları yapıyorum. Cam sanatını elimizden geldiğince iyi yapıyoruz. Sevdiğimiz bir meslek. Bu mesleğin çoğalmasını istiyorum ancak mesleğe talep yok. Avrupa'daki insanlara bütün psikiyatrist doktorların tavsiye ettiği bir hobi. Türkiye'de ilgi pek yok” açıklamasında bulundu .Paşaoğlu, ayrıca Alanya'da Cam Kültür Merkezi açmak istediğini sözlerine ekledi.