Cameron Brodie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cameron Brodie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cameron Brodie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Cameron Brodie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Cameron Brodie {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Cameron Brodie Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına - tarihinde katılmıştır. Cameron Brodie'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Cameron Brodie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Cameron Brodie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Cray Wanderers FC
31 Mayıs 2022 yılında Dartford
Cameron Brodie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Cameron Brodie şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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