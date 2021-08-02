Camilerden anons yapılıyor! Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi tahliye ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde başlayan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Alevler, 2 bin 100 kişinin ikamet ettiği Gündoğmuş ilçesi de yangın nedeniyle tehlike altında kaldı.

RÜZGAR YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

TAHLİYE KARARI

Hızla yayılan ve hava koşullarının da etkisiyle durdurulmakta güçlük çekilen yangın nedeniyle Gündoğmuş'un ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi.

Bölgede görev yapan jandarma ve polis ekipleri de tahliyelerin hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyor.

VATANDAŞLAR ANONSLA UYARILIYOR

Camilerden yapılan anonslarla vatandaşlara tahliye kararı duyuruluyor. İlçedeki evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar oldukça endişeli halleri dikkat çekerken alevlerin ilçe merkezine çok yaklaştığı bildiriliyor.

İlçe merkezine doğru ilerleyen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kontrol altına alınan bazı bölgelerde ise soğutma çalışması başlatıldı.

PAKDEMİRLİ TAHLİYE EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün yaptığı açıklamada Gündoğmuş ilçesinin tahliye edileceğini ifade etmişti. Bakan Pakdemirli, "Milas yangınına da müdahale ediyor olacağız, Seydikemer'de iki yangın devam ediyor, Muğla üzerinde. Ancak bunların, diğer saydığım yangınlara göre ciddiyeti daha az. Manavgat yangını halen devam ediyor. Bugün itibarıyla Gündoğmuş'un tahliye edilmesi söz konusu oldu. Gündoğmuş yangını devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.