Camiye ayakkabıyla girip paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı!

Gaziantep'te Büşra O., ayakkabılarıyla girdiği camide çektiği görüntüleri 'Tiktok' isimli sosyal medya uygulamasındaki hesabından yayınladı. Büşra O.'nun camiye ayakkabıyla girmesine kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

Gelen eleştiriler üzerine Gaziantep Valiliği, güvenlik güçlerince kimliği tespit edilen Büşra O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Adresi belirlenen Büşra O., hakkında, 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan yasal işlem başlatıldı.

AMACI İLGİ ÇEKMEKMİŞ

Kötü bir niyetinin olmadığını ve sadece sosyal medyada ilgi çekmek için bilinçsizce davrandığını söylediği bilinen Büşra O. ile ilgili yasal işlem devam ederken, Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Vali Gül, "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan Büşra O. tespit edilerek TCK.153 kapsamında 'İbadethane ve mezarlara zarar verme'den suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli ve idari süreç devam etmektedir" şeklinde konuştu.

VALİLİK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği'nden de konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir sosyal medya uygulaması üzerinden Büşra O. isimli şahsın camide İslam dininin gerekleri ile bağdaşmayan paylaşımda bulunması üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda şahsın kimliği tespit edilmiştir. Büşra O.'ya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından 'İbadethane ve mezarlara zarar verme' suçundan işlem yapılmıştır"