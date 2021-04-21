Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları’nın okullarda dağıtmak istediği Nutuk kitabına izin verilmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal, gerekçeyi şöyle açıkladı;

“Mavi Çatı Yayınlarına ait ‘Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk” adlı kitap için izin isteğine, “Osmanlı Padişahı Vahdettin’e yönelik ‘soysuzlaşmış, alçak’ ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik ‘aciz, haysiyetsiz ve korkak’ ifadeleri kullanıldığı ve ‘Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek’ öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir.''

Olayın ardından Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal kimdir? Mustafa Bakkal nereli, kaç yaşında? soruları gündeme geldi.

ÇAMLIYAYLA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MUSTAFA BAKKAL KİMDİR?

Mustafa Bakkal, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi'nde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimi aldı.

Bakkal şuanda da Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde Coğrafya Eğitimi bölümünde Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Aynı zamanda da Anadolu Üniversitesi'nde Değer Eğitimi alanında Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi görmektedir.

MUSTAFA BAKKAL NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair bilgi bulunamamıştır.

Mustafa Bakkal'ın iş tecrübeleri ise şöyledir;

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sekreter (GİH)

Şahinkaya İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kutlugün İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Kutlugün İlköğretim Okulu Bilgisayar Formatör Öğretmeni

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü