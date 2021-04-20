Çan 2 Termik Santral, Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz edileceğini duyurmasının ardından hakkında en çok araştırma yapılan şirketlerden birisi haline geldi. Abdulkadir Bahattin Özal ve Burak Altay ortaklığında yönetilen ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortağı olan Çan 2 Termik Santral A.Ş. hakkında merak edilen Çan 2 Termik Santral kimin? | Odaş Grubu kimin, sahibi kim? sorularının cevabı haberimizde...

ÇAN 2 TERMİK SANTRAL A.Ş. KİMİN? SAHİBİ KİM?

2013 yılı Eylül ayında, Çanakkale ili Çan ilçesinde bedeli ödenmiş rödovans hakkı bulunan Çan 2 Termik AŞ’nin %100’ü ODAŞ Grubu tarafından satın alınmıştır. Söz konusu sahada, Alman menşeli bağımsız maden değerleme şirketi Fichtner GmbH tarafından, Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun şekilde yapılan çalışmalar neticesinde kömür rezervi tespit edilmiştir.

Mevcut sahada tespit edilen toplam rezervin ortalama kalorifik değeri 3,481 kcal/kg‘dir. Bu değer, Türkiye’de yerli linyit ile elektrik üreten santraller içerisindeki en yüksek değerdir.

Bu durum, MW başına yatırım maliyetlerini düşürmekle beraber, üretim maliyetinde de emsallerine göre avantaj sağlamaktadır. Sahip olunan bu avantajların da değerlendirilmesiyle 340 MWm/330 Mwe elektrik üretim santralinin yatırım sürecine başlanmıştır.

Sahadaki kömürün kalori değerinin yüksek olması aynı zamanda doğrudan piyasaya satılabilme esnekliğini de sağlamaktadır.

01.08.2018 tarihi itibariyle 340 MWm/ 330 MWe kurulu güce sahip olan Çan 2 Termik Santrali’nin Bakanlık Kabulü yapılmış olup ticari faaliyete geçmiştir.

ODAŞ GRUBU KİMİN? SAHİBİ KİM?

ODAŞ, dikey entegre yapısıyla enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren bir şirketler topluluğudur. Grup dikey entegre bir iş modeline yönelik olarak elektrik üretimi, elektrik perakende ve doğal gaz satışı,maden üretimi ve satışında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşunu takip eden beş sene içerisinde Borsa İstanbul Ulusal 100 Endeksi'ne girmeyi başarmıştır. Ana faaliyet konularının başında elektrik üretimi gelmektedir. Mevcut doğal gaz, hidroelektrik, güneş gibi primer kaynaklı üretim santrallerine ilave olarak yerli kömüre dayalı termik santralli de bulunmaktadır. Grubun madencilik faaliyetleri kapsamında stratejik metal olan antimuan trioksit üretiminin yanı sıra sahip olduğu çeşitli ruhsatlardaki değerli metal ve kömür kaynaklarını genişletme çalışmaları da devam etmektedir.

ODAŞ Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer alan isimler şunlardır:

ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL

BURAK ALTAY

MUSTAFA ALİ ÖZAL

HAFİZE AYŞEGÜL ÖZAL

NECDET AKŞAY

SALİH EREZ

Şirketin ortakları arasında en yüksek paya sahip kişi ise yüzde 15,53 hisse ile Burak Altay'dır. İkinci sırada ise yüzde 5,53 hisse ile Abdulkadir Bahattin Özal bulunmaktadır.