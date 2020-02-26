Can Ataklı kimdir? Birçok internet kullanıcısı Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturma başlatılması sonrası internette Can Ataklı ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Can Ataklı kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

CAN ATAKLI KİMDİR?

Can Ataklı 1956 yılının Mayıs ayında babasının ilk görev yeri olan Diyarbakır’da ailesinin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Babası Hikmet Ahmet kimya mühendisidir, annesi de kimya mühendisi olan Kadriye Özkan’dır. Babası kadro olmadığı için lisede kimya öğretmenliği yaparken, Annesi ise Tekel Fabrikasında kimya mühendisi olarak çalışmıştır. Daha sonra anne ve babası Şeker Fabrikaları’nda çalışır; bu vesile ile sırasıyla Susurluk, Uşak, Erzincan gibi yerlerde geçer çocukluğu. Balıkesir Atatürk İlkokulu’ndan mezun olur.

Baba tarafından Kafkaslar’dan gelip bir kısmı Erzurum, bir kısmı da Balıkesir’e yerleşmiş bir aileye mensuptur. Can Ataklı’nın ailesi ise ailenin Balıkesir kanadını oluşturmaktadır. Cem (di1961) adında kardeşi vardır.

Can Ataklı, daha ortaokuldayken Milliyet gazetesinin düzenlediği bilgi yarışmasında Türkiye genelinde ilk ona girerek Balıkesir’i temsil eder. Daha sonra İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okumaya başladı. Lise iki ve üçüncü sınıfı, ailesi Ankara’ya taşındığından Ankara Gazi Lisesi’nde bitirdi. 1974 yılının sonlarına doğru İstanbul’a giderek, İstanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler bölümünde okudu.

Gazeteciliğe Yeni Ortam gazetesinde gazeteciliğe başladı. 1975 yılında Vatan gazetesinde devam etti.

Can Ataklı, 1980 yılında denizci olarak 16 ay askerlik yaptı.

Vatan, Günaydın, Dünya, Tan, Sabah, Kanal 6, Habertürk TV, Star, Star TV ve Business Channel’da köşe yazarı, yayın koordinatörü, yazı işleri müdenliği yaptı.

1986 yılına kadar Günaydın gazetesinde çalıştı. 1984- 1985 yılları arası Tan gazetesini yönetti.

2003-2004 yılında Star TV’de ana haber sundu, ve Kırmızı Koltuk adlı programı sunuculuğu yaptı.

Can Ataklı 2006 yılının aralık ayından beri çalışmakta olduğu Vatan Gazetesi’nden 2013 yılının Temmuz ayında ayrıldı.

Can Ataklı, 30 Tem 2013 tarihinde 2014 yılı yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için CHP’den aday olacağını açıkladı.

CAN ATAKLI'NIN EVLİLİKLERİ:

1.evliliği : 1983 yılında Handan Türkeli ile evlendi. 1989 yılında boşandı.

2.evliliği : Vizon dergisini kuran meslektaşı Ayşe Savaşçın ile 1989 yılında evlendi. Aralık 2011 tarihinde boşandı. Ayşe Hanım’ın önceki evliliğinden olan Tuvana ve Begüm adında iki kızı vardır.

3.evliliği : Temmuz 2012 tarihinde TGRT Haber eski spikeri Seyran Savaş evlenmiştir. 27 Mayıs 2013 tarihinde Peri adında bir kızı olmuştur.

CAN ATAKLI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN NE SÖYLEMİŞTİ?

Can Ataklı, söz konusu yayında, ''Şuraya bak ya, taş üstünde taş kalmıyor ya. İran'da deprem oluyor. Tamam aynı yer yani sınır o tarafta ama şuraya bak ya, ondan sonra da ben deprem için 'biz onun kaç katını harcadık.' Harcadın da ne oldu? Kime ne harcadınız? Benim param ya, ben paramı sormayacak mıyım? Benim param kardeşim, eşek gibi çalışıyorum, kazanıyorum, vergimi ödüyorum. 40-50 yıldır bu böyle, yaptın mı? Hadi 40 yıldır yapmıyordu. Atatürk Cumhuriyetiydi onlar yapmaz... Sen ne yaptın lan...17 yıldır oradasın gene su basıyor, gene sel basıyor, gene depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be..'' demişti.